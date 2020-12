Nella Piccola cittadina di Salmour è nata la birra artigianale SALPOLISA

Elisa Piccolo e Paolo Bonino, titolari del Bar21 di Salmour, sono una coppia di giovani imprenditori che hanno dato vita ad un progetto che si basa sulla storia e tradizione del territorio e soprattutto, sulla passione per la birra.

Infatti, hanno creato SALPOLISA, una birra artigianale a km 0 con il grano Gentilrosso, una varietà antica di grano, con spiga alta e con un colore tendente al rossiccio durante la maturazione, privo di diserbanti o di dissecanti, controllato dalla semina in tutto il suo sviluppo.

Il grano Gentilrosso è molto versatile e adatto a molteplici preparazioni, merito anche del profumo intenso che emana e del suo tipico sapore. Grazie alla produzione di un agricoltore del paese di Salmour, anche lui desideroso di investire in un antico grano, con la sua coltivazione è stato possibile trasformare il sogno dei due giovani imprenditori in realtà.

“Non potendo organizzare un grande evento di inaugurazione - ci ha spiegato Elisa - dal 7 al 12 dicembre accoglieremo tutti coloro che vorranno venire a degustare la nostra birra che verrà venduta a "prezzo di lancio" per tutta la settimana. Paolo ed io ringraziamo ogni singola persona che è passata e che è ritornata dopo l'assaggio per riprendere nuovamente la birra. Ringraziamo tutti per gli apprezzamenti e per l'emozione che ci state donando. Un ringraziamento speciale va anche al nostro sindaco Gianfranco Sineo per averci fatto visita e per aver apprezzato i nostri sforzi ed il nostro progetto”.

Il sindaco Sineo ha dichiarato che: “bisogna fare un grande plauso ad Elisa e Paolo che in questi momenti di incertezze non è assolutamente facile trovare degli imprenditori che abbiano voglia di “spendersi” per potenziare la loro attività. E poi perché hanno prodotto una birra valorizzando un frumento “vecchio e locale” il “grano rosso salmour” molto coltivato negli anni 30 e 40 del secolo scorso, nelle campagne asciutte del nostro altipiano...frumento peraltro “recuperato” grazie al reimpianto biologico, effettuato da un'azienda agricola locale. Non possiamo che essere contenti per il contributo che questi due giovani imprenditori hanno dato per promuovere il nostro comune”.