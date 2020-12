Ciondoli, anelli, collane e bracciali realizzati artigianalmente da maestri orafi capaci di riprodurre nei dettagli delle loro opere d’arte gli elementi di una splendida storia senza tempo. Pezzi unici esclusivi di produzione italiana tempestati di pietre preziose: diamanti, rubini, zaffiri, Paraiba e tanzanite che donano luce e splendore a qualsiasi donna li indossi.

I gioielli della collezione Biancaneve riproducono le forme sinuose e il movimento degli abiti plissettati della regina e di Biancaneve. Gioielli raffinati in oro, diamanti e gemme preziose che nascondono misteri e segreti e in cui si trovano gli elementi classici della favola dei Fratelli Grimm: la mela morsa, i nani, lo specchio magico, la strega vanitosa.

Scopri la collezione Biancaneve, una linea dal design unico che fa rivivere la magia di una delle più belle favole di tutti i tempi. Un’incantevole collezione di gioielli per una donna come Biancaneve, raffinata e romantica, ma allo stesso tempo forte, coraggiosa e capace di determinare il proprio destino.

Boite d’Or vende gioielli artigianali di produzione propria e anelli, collane, bracciali, orologi e orecchini dei marchi più importanti. Regali perfetti per occasioni speciali come matrimonio, fidanzamento e compleanno. Acquista online in massima sicurezza dal sito Boite d’Or.

La Boite d'Or Gioielli s.p.a.,

si trova a Cuneo, in Corso Nizza 18 e ad Alba, in via Vittorio Emanuele, 32

Telefono +39 0171.634555

E-mail info@shop.boitedor.com

www.shop.boitedor.com