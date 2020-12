Web e aiuti alla ripresa riportano in auge i Banchieri di Beppe Ghisolfi

Il web e gli aiuti alla ripresa riportano in auge - e in vetta alle classifiche editoriali e librarie di Amazon e IBS - i "Banchieri". Intesi naturalmente come i 35 protagonisti del best seller numero 2 - sono 5 in totale i libri divulgati dal 2014 al 2020 - redatto nel 2018 dal saggista e Vicepresidente europeo delle Casse di Risparmio Beppe Ghisolfi (su edizione di Nino Aragno). Un libro tornato di assoluta popolarità, tra le famiglie e gli studenti, in ragione del rinnovato e crescente ruolo protagonista assunto dal settore bancario e creditizio durante i mesi terribili, e tuttora perduranti della pandemia, nelle politiche economiche e finanziarie di sostegno e di aiuto alla ripresa e al mantenimento di essenziali livelli di liquidità monetaria per i lavoratori e le imprese.