Bue grasso di Carrù, nel giorno della Fiera l'Atl del Cuneese lancia un cortometraggio dedicato alle tradizioni carrucesi

È in programma per oggi, giovedì 10 dicembre, la 110^ Fiera del Bue Grasso di Carrù. Un'edizione caratterizzata da una forte componente di fruizione digitale imposta dalle limitazioni per il contenimento del contagio da Covid-19, ma che rivendica le sue radici e il forte legame con le tradizioni locali tramandate dai contadini, dagli allevatori e dai cuochi carrucesi.



Proprio per dar voce a queste tradizioni che affondano le radici nel XV secolo, nel giorno della Fiera l'ATL del Cuneese lancia il nuovo cortometraggio realizzato da 011 films con il regista Davide Sordella nell'ambito di un progetto sostenuto e promosso dall'ATL stessa, realizzato in collaborazione con il Comune di Carrù e con l'Associazione degli Allevatori della Razza Bovina Piemontese A.N.A.BO.RA.PI.