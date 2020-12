"Questo libro è anti razzista", evento in streaming del Tavolo Intercultura di Fossano

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti Umani, il Tavolo Intercultura di Fossano organizza un incontro in streaming, per ragazzi e adulti su un libro che è un viaggio alla scoperta di chi siamo, nella meravigliosa complessità del nostro stare al mondo.



Chi sono io? Chi sono gli altri? Cos'è normale? Possiamo essere uguali e diversi?

Qual è il mio spazio nel mondo? Ti sei mai fatto queste domande? Ma soprattutto sei mai riuscito a darti una risposta?



Forse no, e proprio qui sta il bello: sono domande che ti accompagneranno per tutta la vita.



Questo libro è un’immersione nel vasto mondo dei pregiudizi e delle discriminazioni in cui sarai accompagnato dalla curiosità di Maria Teresa Milano e dall'ironia di Robin, il simpatico alieno disegnato da Gud.



Perché il razzismo non si manifesta solo contro chi ha la pelle di un colore diverso, o viene da un altro Paese; è un nemico strisciante che si nasconde dietro frasi taglienti, occhiate ostili, silenzi carichi di giudizio virgola e colpisce chiunque sia “diverso da noi”.



Appuntamento oggi, giovedì 10 dicembre, ore 21 – 22,30 sulla piattaforma Zoom: è sufficiente aprirla e inserire il codice 82368390019.



Questo libro è antirazzista, Edizioni Sonda, 2020, di Maria Teresa Milano. Dialoga con l’autrice Luca Margaria.

Modera Ivana Borsotto.