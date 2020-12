“Un Teatro come Casa” continua con due concerti di classica, un’opera lirica e “Non solo palco”

Il calendario degli eventi clou della rassegna “Un Teatro come Casa” entra nel vivo con un concerto omaggio a Beethoven in occasione dei 250 anni dalla nascita del compositore, l’esibizione del quartetto d’archi “Amouage”, l’opera lirica “Don Pasquale” allestita appositamente per essere fruita tramite un collegamento online e “Non solo palco”, un inedito collegamento in diretta da un luogo insolito del teatro, oltre naturalmente ai “Christmas Sketch” che ogni giorno alle 16,30 vedono protagonista un artista diverso esibirsi in una performance di pochi minuti. Tutti gli spettacoli sono trasmessi in diretta streaming dal palco del Teatro Toselli di Cuneo sulla pagina FaceBook @teatrotosellicuneo, ma si possono poi rivedere in ogni momento a partire dal giorno successivo sul canale YouTube “Un Teatro come Casa”. Il programma aggiornato della rassegna, proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e che proseguirà per tutto il mese di dicembre, è visionabile sul sito del Comune di Cuneo all’indirizzo https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/un-teatro-come-casa.html.



Giovedì 17 dicembre alle ore 21 appuntamento con il concerto “Ludwig van Beethoven – Il suono ritrovato”, nel quale il Maestro Gian Maria Bonino si esibirà suonando un fortepiano dell’epoca del compositore tedesco grazie al quale riproporrà le sonorità tipiche del periodo. In apertura di serata saranno eseguite le 12 Variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte, op. 66 sul tema “Ein Madchen oder Weibchen” (una ragazza o una donnetta) dall’opera ”Il Flauto magico” di Mozart – violoncellista Milena Punzi Anfossi. A seguire Bonino proporrà la Sonata per pianoforte op. 27 n.2 in do minore “Al chiaro di luna”, una delle più famose composizioni pianistiche di tutti i tempi, e la Sonata per pianoforte n. 21, Op. 53 in Do maggiore “L’aurora”. Il concerto è promosso da Promocuneo in collaborazione con le associazioni Incontri d’Autore e Amici per la Musica di Cuneo.



Sabato 19 dicembre alle ore 21 l’orchestra Bartolomeo Bruni – Città di Cuneo propone il concerto del quartetto di archi “Amouage”, nato a Ravenna in seno all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti e composto da Sofia Cipriani e Beatrice Petrozziello al violino, dal cuneese Davide Mosca alla viola e da Matteo Bodini al violoncello. I brani in programma sono il Quartetto in do minore n° 4 op. 18 di Ludwig van Beethoven e il Quartetto “Americano” in fa maggiore n. 12 op. 96 di Antonin Dvoràk.



Lunedì 21 dicembre alle ore 21 la Promocuneo, in collaborazione con l’associazione Amici per la Musica di Cuneo e con l’Associazione Lirica Luis Mariano di Irun (Spagna) porta in scena un adattamento allestito per l’occasione e ottimizzato per la diretta streaming dell’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, già prevista nel cartellone teatrale di quest’anno. Per venire incontro ai tempi e ai ritmi “social”, la regia, di Roberto Punzi, coniugherà tradizione e innovazione e il testo verrà declinato in particolare mettendo in luce la sua valenza comica; alcune scene saranno preregistrate in esterni e in altri edifici emblematici della città. Come da consuetudine di Promocuneo, il cast prevede un ben amalgamato mix di giovani cantanti cuneesi e di artisti internazionali: Marco Sportelli del Teatro Regio di Torino sarà Don Pasquale, il baritono cuneese William Allione sarà il Dott. Malatesta, il tenore colombiano Alejandro Escobar sarà Ernesto e la soprano coreana Jo Younmi, già vincitrice della quinta edizione del Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello, sarà Norina. Il Maestro collaboratore al pianoforte sarà Clara Dutto.



Martedì 22 dicembre alle ore 19 va in scena “Non solo palco”, un inedito appuntamento in cui il collegamento con il teatro non avverrà dal palco ma da un luogo solitamente frequentato soltanto in occasione degli intervalli degli spettacoli. Sarà infatti il bar del teatro il protagonista della serata: l’appuntamento è studiato come un vero e proprio aperitivo collettivo in diretta video; Alberto Trapani, barman della Birrovia, preparerà un famoso cocktail spiegandone passo passo la ricetta e raccontandone anche qualche aspetto meno noto.



Il pubblico che seguirà la diretta streaming è invitato a realizzare contemporaneamente al barman il “drink” direttamente da casa propria: per questo nei giorni immediatamente precedenti all’appuntamento verranno comunicati attraverso i canali social di “Un Teatro come Casa” gli ingredienti da acquistare. Preparato il cocktail, in teatro brinderanno tutti coloro che al Toselli lavorano e che sono fermi da fine febbraio a causa dell’emergenza sanitaria.



Il calendario dei “Christmas Sketch” in diretta alle 16,30 nei prossimi giorni prevede: giovedì 10 dicembre “La yumba”, un balletto con i tangueri Cecilia Diaz e Oscar Gauna; venerdì 11 dicembre “Just Human”, un pezzo di lavoro con i tessuti con Rachele Rabbino e Lisette Barsella; sabato 12 dicembre “Tumbalalaika”, un brano dei Baklava Klezmer Soul; domenica 13 dicembre “Buona la prima”, un’azione di danza contemporanea con Aicha Cherif e Valentina Taricco; lunedì 14 dicembre “I wish you love”, Tommaso Sorba esegue al pianoforte il brano di Charles Trenet; martedì 15 dicembre Elisa Dani recita una poesia di Mariangela Gualtieri tratta dalla raccolta “Prediche ai pesci”; mercoledì 16 dicembre “La Pavane” di Gabriel Fauré suonata da Vera Anfossi al violino e da Clara Dutto al pianoforte.