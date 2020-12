Mondovì: assolta ragazza accusata di tentata estorsione e maltrattamenti ai danni della nonna

Si trovava a processo con le accuse di aver tentato un’estorsione ai danni dell’anziana nonna, deceduta prima dell'inizio del dibattimento, e di averle perpetrato dei maltrattamenti durante la loro convivenza.

Nell’istruttoria dibattimentale, attraverso la lettura delle dichiarazioni rese a suo tempo dalla nonna in sede di denuncia, era emerso che la ragazza si sarebbe servita di un coltello per estorcerle 44 euro. I fatti contestati erano avvenuti nel 2018.

Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, ha pronunciato nei confronti della ragazza una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

Nel fascicolo del Collegio é stata acquisita anche una relazione redatta nel 2016 sullo stato psicofisico della nonna che la descriveva come soggetta ad allucinazioni che mai avrebbe tenuto sotto controllo, infatti, a detta della nipote e dei testimoni presenti in aula, non avrebbe mai assunto farmaci.

Oltre alla sentenza di assoluzione, il Presidente del Collegio, ha ordinato anche la confisca del coltello.