Il Lions Club Mondovì dona sei pulsiossimetri all’Usca

Il Lions Club Mondovì Monregalese ha donato 6 pulsiossimetri all'USCA (Unità speciale di continuità assistenziale). Serviranno per il monitoraggio dei pazienti Covid positivi assistiti al domicilio o sul territorio della zona.



Angelo Bianchini, presidente del Club spiega: "Da sempre ci configuriamo come associazione attenta ai bisogni del territorio e quest'anno non poteva esserci tema più impellente che il contrasto all'epidemia. Sperando che la situazione critica rientri, stiamo comunque già ipotizzando di fornire concentratori di ossigeno per i presidi ospedalieri".



Oltre all'équipe medica dell'Usca, era presente in rappresentanza dell'Asl Cn1 Gloria Chiozza, medico, che spiega: "Per la nostra Azienda è manna dal cielo ricevere questo regalo. Non solo per il valore economico, ma anche per la velocità di approvvigionamento, che evita gli iter burocratici tipici della Pubblica Amministrazione. Da sempre i Lions si sono dimostrati efficaci nella puntuale scelta di ciò che effettivamente necessita al territorio".