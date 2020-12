Nuovo primario di Chirurgia vascolare al S. Croce di Cuneo

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino nel 1991, si è specializzato in Chirurgia Vascolare all’Università degli Studi di Siena, in entrambi i casi con il massimo dei voti e la lode. Nel 1993 ricopre la posizione di dirigente medico presso la Chirurgia Vascolare dell’ospedale regionale della Valle d’Aosta, sino a fine 2003 quando assume l’incarico di dirigente medico presso la Chirurgia Vascolare della Clinica Eporediese di Ivrea, Casa di Cura Privata Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (sarà responsabile dal 2010 al 2020) e, contemporaneamente, di responsabile della Chirurgia Vascolare presso la Clinica La Vialarda di Biella (accreditata con il SSN), entrambi presidi del Gruppo Policlinico di Monza. Dal giugno 2010 è iscritto al Collegio Italiano dei Primari di Chirurgia Vascolare, entrando a far parte del Consiglio di Presidenza nel biennio 2011-2012.

Ha effettuato, in qualità di primo operatore oltre 5 mila interventi di chirurgia vascolare e oltre 2500 procedure interventistiche endovascolari, in elezione e in urgenza in tutti gli ambiti della patologia vascolare. Ha partecipato, anche in qualità di relatore, a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali e a numerosi corsi di aggiornamento in Chirurgia Vascolare ed Angiologia e di Interventistica Vascolare. E' autore di pubblicazioni di argomento chirurgico vascolare e angiologico edite a stampa. E' socio della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE).