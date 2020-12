Sanità, dal 14 dicembre anche l’ASL CN2 entra a far parte del CUP regionale

"Perché possa essere considerata davvero efficiente, la Sanità deve essere accessibile, e il CUP ha un ruolo fondamentale in questo senso". Con queste parole il Direttore Sanitario dell'ASL CN2, Mario Traina, ha aperto la conferenza stampa di presentazione del CUP regionale, cui anche l'ASL CN2 ha aderito, ultima fra le aziende sanitarie locali del Piemonte (complice, assieme alle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, il trasloco da Alba e Bra all'ospedale unico di Verduno).

A partire dal 14 dicembre 2020, dunque, anche l’azienda il cui territorio comprende Alba, Bra, Langhe e Roero entrerà a far parte del progetto regionale, grazie al quale verrà allargata l’offerta delle prestazioni disponibili per i cittadini: con una telefonata, infatti, sarà possibile scegliere la sede preferita in Piemonte per l’erogazione della prestazione o quella con meno tempo di attesa. Il motore di ricerca inizierà a ricercare la prima disponibilità seguendo un criterio di vicinanza, ma l'operatore avrà visibilità non solo sulla provincia, ma a livello regionale: il cittadino potrà quindi scegliere se effettuare la prenotazione più vicina a casa propria, magari con una lista di attesa più liunga, o se andare altrove, accorciando i tempi.

Dopo la creazione del primo CUP in Piemonte, nel 1993, e la nascita del centro unico di prenotazione provinciale dieci anni fa, una nuova pietra miliare viene posata per la sanità piemontese, con la possibilità per i cittadini di prenotare prestazioni e visite su tutto il territorio regionale, a seconda delle proprie necessità. "Difficilmente pensiamo che un albese o un braidese sceglieranno di andare a Verbania per un esame, ma è possibile che possa essere interessato a raggiungere Asti, Carmagnola o Torino, per esempio, o che le liste di attesa siano più snelle in altre zone del Piemonte", aggiunge Gianfranco Cassissa, Direttore Amministrativo dell'ASL CN2. Un opzione in più, insomma per i piemontesi che debbano fare ricorso alla sanità pubblica.

"Da lunedì sarà attivo anche per la nostra ASL il Call Center CUP unico regionale, con il nuovo numero centralizzato 800.000.500, attivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sette giorni su sette; il vecchio numero 800.530.530 continuerà a esistere per altre funzionalità - dichiara Fabrizio Viglino, Direttore della Struttura Complessa ICT (Informatica e Telecomunicazioni) dell'ASL CN2 -. Visto il digital divide che interessa ancora molti Comuni del nostro territorio, sarà comunque possibile prenotare, con i consueti orari, presso gli sportelli CUP delle sedi dell’ASL CN2, che rimarranno aperti anche al fine di fornire le varie informazioni relative alle visite, per scelta/revoca del medico ed esenzioni".

"Sarà possibile effettuare prenotazioni anche on line attraverso il servizio digitale, per il quale occorre avere la ricetta dematerializzata (accessibile al link: https://www.salutepiemonte.it/servizi/prenotazioni-visite-ed-esami?nid=14) e attraverso l’app dedicata (scaricabile al link https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aslcittaditorino.cup&hl=it)", aggiunge Lorella Pochettino, responsabile del CUP per l'ASL CN2.

Al fine di aderire al progetto, sono necessari alcuni aggiornamenti del sistema, pertanto le prenotazioni di visite/esami presso l’ASL CN2 saranno sospese fino al 14 dicembre , mentre le richieste di prestazioni in classe U saranno gestite direttamente dagli ambulatori. Si specifica che le prestazioni di Laboratorio Analisi, per quanto riguarda le classi U e B, rimarranno attive per tutta la settimana, in accesso diretto.