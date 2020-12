Parte oggi l’iniziativa “Piccoli musei narranti” con gli attori del Teatro del Marchesato

Da oggi giovedì 10 dicembre, sulle pagine social di Mu.Sa Musei di Saluzzo, prende avvio l’iniziativa lancia dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei che si attua a Saluzzo grazie alla collaborazione con l’associazione “Teatro del Marchesato”.

Gli attori del piccolo stabile di piazza Vineis 11, interpreteranno letture e narrazioni dedicate ai personaggi dei musei saluzzesi e del territorio, da Silvio Pellico, a Matteo Olivero, a Emanuele Tapparelli.

Sono sei appuntamenti che si succederanno fino al 28 gennaio alle 16,30 sulla pagina facebook di Mu.Sa. Le letture saranno rilanciate sulla piattaforma dei piccoli Musei d'Italia.

"E’ il nostro modo di dare il nostro contributo alla città di Saluzzo – sottolineano dal Teatro del Marchesato - e augurarci ed augurare a tutti un anno migliore".

Si inizia ( oggi giovedì 10 dicembre) da Casa Pellico, dove Giuseppina Pellico interpretata da Pia Ghigo racconta alcuni fatti salienti di suo fratello Silvio. L’illustre patriota concittadino si farà conoscere con la voce di Tiziana Rimondotto nell ”Ode a Saluzzo”.

Giovedì 17 dicembre dalla Pinacoteca Matteo Olivero in Salita la castello, Mauro Bocci presidente del Teatro del Marchesato vestirà i panni del cavalier Burgo ,mecenate del pittore divisionista Matteo Olivero, con la cronaca della vita artistica e personale dell’artista.

Il 7 gennaio dalla Castiglia, nel museo della Civiltà Cavalleresca, Griselda, celeberrima figura di Boccaccio scelta dal marchese di Saluzzo come sua sposa, racconterà la sua storia attraverso la voce di Chiara Miolano.

Il 14 gennaio sempre dalla Castiglia, all’interno del Museo della Memoria Carceraria, il carceriere Schiller tratto da “Le Mie Prigioni” sarà delineato da Valerio Dell’ Anna, attore, regista direttore della Compagnia La Scossa.

Il 21 gennaio dal Museo civico Casa Cavassa: Costanza Alfieri di Sostegno e suo figlio Emanuele Tapparelli D’Azeglio, amante dell’arte, mecenate e acquirente di Casa Cavassa, racconteranno la storia della loro famiglia con attraverso la voce Gabriella Molineri e Ugo Rizzato, direttore della Compagnia "Fuori Testo".

Infine, sesto appuntamento, il 28 gennaio ancora dal Museo della Memoria carceraria in Castiglia, Lucetta Paschetta sarà Teresa Busseti in De Amicis e introdurrà la la cronaca scritta da suo figlio Edmondo per l’arresto del Bandito Delpero, incarcerato in Castiglia.

Per informazioni: musa@itur.it numero verde 800 942241