Per le scuole dell’infanzia di Cherasco Babbo Natale si collegherà online

Ci avviciniamo al Natale e in tempo di Coronavirus anche Babbo Natale non può spostarsi da casa sua, se non la sera di Natale con apposita certificazione; allora come faranno i bambini che hanno scritto una letterina a ricevere una risposta?



Per i piccoli delle scuole dell’infanzia cheraschesi gli insegnanti aiutati dagli amministratori hanno trovato una soluzione: con un collegamento online! Babbo Natale, cioè, direttamente dal Polo Nord, ma connesso tramite il web, leggerà e risponderà alle lettere che i bimbi cheraschesi gli hanno inviato da scuola in questi giorni.



A differenza infatti degli anni scorsi, quando con una grande festa nella piazza davanti al municipio, grandi e piccoli accoglievano Babbo Natale, la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non avrebbe permesso il riunirsi per festeggiarlo. E così la tecnologia, ancora una volta, viene in aiuto portando sullo schermo il babbo più famoso al mondo.



Negli ultimi giorni prima delle vacanze natalizie, i tanti bimbi delle scuole dell’infanzia di Cherasco e frazioni, suddivisi in piccoli gruppetti (come vogliono le normative di sicurezza Covid) potranno vedere, sentire e fare domande a Babbo Natale che si collegherà con loro e leggerà le loro letterine, inviategli nei giorni prima.



"Il Natale è una festa incantata - commenta il sindaco Carlo Davico - dove il sogno di ogni bambino è incontrare Babbo Natale, in quanto è magia, mistero, fantasia ed attesa. È per questo motivo che come amministrazione abbiamo voluto organizzare questo privilegiato incontro per i più piccini. Sarà splendido ammirare lo sguardo dei bambini mentre parlano in diretta con il vero Babbo Natale".



"Quest’anno – riferisce Massimo Rosso con la delega alla scuola - abbiamo chiesto a Babbo Natale di adeguarsi alle normative Covid-19 e lui ha prontamente risposto si. Volevamo che i nostri piccolini potessero incontrare Babbo Natale e l’unico modo per farlo era tramite una call di gruppo. Babbo Natale come tutti noi si è, purtroppo, adeguato ai tempi, ma speriamo che possa essere un fatto eccezionale ed il prossimo anno ci si possa nuovamente incontrare sotto l’albero di Natale davanti al Palazzo Comunale".