Volley A2/F; Verso Sigel Marsala-Lpm Bam Mondovì, Ester Serafini: "Trasferta difficile...cercheremo di tornare a casa con un buon risultato" (VIDEO)

Felice per questa nuova esperienza! La giovane palleggiatrice Ester Serafini ha tracciato un bilancio di questi primi mesi trascorsi con la maglia della Lpm Bam Mondovì. Un bilancio decisamente positivo per una giocatrice che in terra monregalese sta proseguendo con entusiasmo il suo percorso di maturazione. La palleggiatrice originaria di Massa Carrara spiega ai nostri microfoni anche le insidie che nasconde la prossima trasferta in casa dell'attuale seconda forza del campionato, la Sigel Marsala. Ecco l'intervista con la talentuosa Ester Serafini: