Al Caffè Letterario di Bra si legge ‘La casa delle voci’ del re del thriller Donato Carrisi

Il Natale è vicino e la corsa ai doni è iniziata. Regalare un libro costa poco e vale molto, soprattutto quest’anno che la pandemia ci costringe a trascorrere tanto tempo in casa. E allora, come direbbe Sciascia, a ciascuno il suo libro perfetto da scartare sotto l’albero di Natale e divorare nei giorni di festa.

Se siete in cerca di brividi, il Caffè Letterario di Bra non ha dubbi e vi consiglia ‘La casa delle voci’ di Donato Carrisi (Longanesi, 2019), accompagnato dall’avvincente recensione del poeta braidese Bernardo Negro.

“Definito lo Stephen King italiano, Carrisi si cimenta ancora una volta su un intreccio che scatena misteri sempre più fitti ad ogni pagina. Pietro Gerber è uno psicologo che attua la terapia dell’ipnosi su piccoli pazienti, spesso in vista di indispensabili affidamenti, ma Hanna Halt è un’adulta che ritorna a Firenze per ricostruire gli anni della sua infanzia smarriti in incubi tangibili da segni ricorrenti come aggressioni o improvvisi ribaltamenti della memoria”.

L’autore parla di incubi assolutamente reali, scavando nella psiche e nella mente umana, inserendo spunti di riflessione, linee di indagine tra le maglie di una società che dimentica troppo in fretta, dando voce a chi non è mai stato ascoltato o a chi non viene dato ascolto con attenzione. Come i bambini, ad esempio, ai quali, in certe circostanze, non si chiede un parere o cosa preferirebbero. Gli adulti credono di sapere quale possa essere la scelta più giusta, ma sarà davvero così?

“Hanna è stata testimone, in tenera età, di un incendio che ha disperso la sua famiglia ed ora vuole dare alla propria identità una logica naturale che la allontani dai fantasmi che la turbano. Sullo sfondo c’è la misteriosa collega Teresa Walker, che ha presentato Hanna all’ipnotista”.

E da qui inizia la magia. Tutta la maestria di Carrisi viene fuori, pagina dopo pagina, in un continuo gioco di specchi, di rimandi, di illusioni, di intrecci. “Avrete capito. Siamo di fronte ad una matrioska di colpi di scena. Appena s’intravede una soluzione, appare subito un altro enigma ed ognuno si stacca di più dalla realtà. Ma tutto è già stato vissuto e nelle ultime cinquanta pagine la trama passa dall’assurdo alla connotazione della verità”. Certo, non mancano gli inganni e i tranelli che spiazzano ancora una volta il lettore, ma per ovvie ragioni non posso anticipare nulla…