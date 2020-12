Bra: ai tempi del Covid il presepe della famiglia Fissore si potrà guardare oltre i vetri di un'ex bottega

Questa pandemia potrà pure toglierci il piacere di ritrovare parenti ed amici intorno alla tavola, ma non potrà privarci della gioia del Natale caratterizzata dai suoi simboli per eccellenza, come il presepe. Diversi modi per incontrare il mistero dell’incarnazione, attraverso la riscoperta del primo presepe, ideato da San Francesco a Greccio nel 1223, per osservare con gli occhi della carne quanto accaduto a Betlemme.

Un itinerario spirituale e culturale, che a Bra è interpretato con successo dall’iniziativa Presepiando, promossa dagli ‘Amici dei Giardini della Rocca’. Chiunque lo desidera potrà portare il proprio presepe nel parco verde del Belvedere (piazza Spreitenbach) e lasciare il più classico dei simboli natalizi all’ammirazione dei visitatori, così come ha già fatto l’associazione ‘Noi come te’. L’anno scorso le opere esposte sono state più di cento e tutte molto belle, ma già si annunciano nuovi record.

Chiudiamo in bellezza con l’allestimento della famiglia Fissore, realizzato al civico 55 di via Pollenzo. Incantevole e scenografico come da 13 edizioni a questa parte, nel 2020, a causa del Covid, sarà possibile ammirarlo solo in smart watching, cioè attraverso i vetri di un’ex bottega.

“Anche se le festività saranno diverse da tutte le altre che abbiamo vissuto - commenta Silvio Fissore - con cambiamenti e restrizioni a cui non siamo abituati, c’è una cosa che non è cambiata e non cambierà mai: l’essenza del Natale, che si ritrova nel presepe ed è per questo che abbiamo deciso di realizzarlo anche quest’anno, con l’augurio di regalare un sorriso ed un momento di serenità a chiunque si fermi a guardarlo”.