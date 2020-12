Würth investe in Piemonte: lunedì taglio del nastro per il nuovo store di Alba

L’emergenza sanitaria non ferma i piani di investimento di Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio, che ha scelto il Piemonte e Alba in particolare per proseguire una strategia di ampliamento dei punti vendita volta a offrire un servizio completo e capillare sul territorio.



Lunedì 14 dicembre aprirà il nuovo Würth Store della capitale delle Langhe: 400 metri quadrati e oltre 5mila prodotti in assortimento a servizio di artigiani e piccole medie imprese locali, con un pacchetto di promozioni esclusive.



Il nuovo Würth Store aprirà in corso Unità d’Italia 16, lungo la Statale 231 per Bra, poco prima di frazione Piana Biglini, e seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 14-17.



Il Würth Store di Alba offrirà prodotti specializzati di ferramenta, elettrici, d’idraulica, ma anche articoli per gli edili, i falegnami, i carpentieri e i professionisti dell’automotive e del cargo. Assortimento completo, customer experience efficiente, facile e sicura sono solo alcuni vantaggi del nuovo store albese, che offrirà anche il servizio di consegna gratuita, "click and collect", promozioni fino al 31 gennaio 2021 e la possibilità di ordinare i dispositivi per la sicurezza individuale, insieme a una vasta gamma di prodotti per la sanificazione degli ambienti.



Per l’occasione è stata creata una pagina Facebook del negozio raggiungibile al link www.facebook.com/WurthAlba, dove trovare tutti i dettagli delle offerte e dei servizi dedicati ai clienti.



“Il nuovo Würth Store di Alba offre una 'customer experience' facile, efficiente e sicura per imprenditori e artigiani locali che scelgono la qualità dei prodotti Würth e il servizio professionale dei nostri specialisti - commenta Roberto Paglierani, responsabile punti vendita di Würth Italia -. Investire in Piemonte e nella provincia di Cuneo rappresenta un’opportunità importante per Würth, grazie alla ricca attività industriale del territorio, il radicamento economico e il potenziale del settore nel tessuto locale”.