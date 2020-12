Radicali Cuneo: "Bene che il sindaco Borgna abbia fatto suo l'appello per Djalali"

apprendiamo ora dalla Segreteria del Sindaco che Federico Borgna si è fatto promotore del nostro appello per salvare il ricercatore Ahmadreza Djalali, condannato a morte dal regime iraniano, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Accogliamo con entusiasmo questa notizia, con la speranza che altri suoi colleghi possono fare lo stesso.

Ieri a Cuneo abbiamo manifestato sotto il Comune proprio per chiedere che il Governo richiami immediatamente l’ambasciatore e che si attivi per salvare la vita di un innocente. Il 10 dicembre del ’48 entrava in vigore la Dichiarazione Universale dei diritti umani ma ancora oggi vengono violati fondamentali diritti umani, anche in Italia. Parlo dei tanti Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Riccardo Magherini, Francesco Mastrogiovanni… Tutti morti mentre erano affidati allo Stato. Serve un radicale cambio di passo, e tentare di salvare seriamente la vita di Djalali, arrestato perché oppositore del regime politico dell’Iran, potrebbe essere una buona occasione per schierarsi apertamente a fianco dei diritti umani.