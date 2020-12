A Guarene l’ultimo saluto a Maria Cardino, storica volontaria dell'Avis e dello scuolabus

La comunità di Guarene si stringe al dolore della famiglia per la perdita di Maria Cardino, 81 anni, morta per un improvviso malore.

Conosciuta e apprezzata da tutti per il suo carattere positivo e la sua grande disponibilità verso il prossimo, era una delle colonne dell’Avis guarenese, ma anche un’attiva presenza nel locale gruppo Alpini, che col capogruppo Guido Palladino e con tutto il direttivo si è unito in queste ore al cordoglio espresso da più parti al marito Teresio Cencio e alla famiglia.



Il ricordo di Gianfranco Canavese, vicepresidente Avis Alba: "Sia lei che il marito Teresio facevano parte attivamente della nostra associazione e Maria in particolare aveva ottenuto un riconoscimento per le oltre 50 donazioni di sangue effettuate. Me la ricordo in particolare per la sua grande generosità: tutti gli anni, solevano anche fare un'offerta in denaro alla sezione di Alba. Al funerale il gruppo Avis Guarene sarà in corteo con lo stendardo".



Anche il sindaco del centro roerino, Simone Manzone, offre un sincero ricordo della concittadina: "Per me come per molti era una presenza familiare, fin da quando da bambini la trovavamo al fianco del marito, conducente dello scuolabus, impegnata nell’assistere i bambini che se ne servivano per raggiungere la scuola. Era anche molto attiva nel gruppo Alpini del paese e ancora negli ultimi anni era usuale incontrarla nel paese e scambiare con lei un saluto".



Oltre al consorte Maria Cardino lascia i figli Fabrizio con Irene e Armando con Oksana, le sorelle Renza e Iolanda con Renato, oltre a nipoti e parenti.



Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio (venerdì 11 dicembre) alle ore 14.30 nella Parrocchia dei Santi Pietro e Bartolomeo a Guarene, con partenza alle 14 dall'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno. La tumulazione avverrà presso il cimitero di Cerretta, a Cerretto Langhe.