A Racconigi riprende il servizio di prestito libri dal 14 al 22 dicembre

A partire da lunedì 14 fino a 22 dicembre 2020, la biblioteca civica di Racconigi riattiverà per l’utenza il servizio di prestito librario con il seguente orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 17,30; giovedì anche dalle ore 9 alle ore 11,30.

Non sarà consentito l’ingresso nei locali interni della struttura.

Consigliato prenotare i libri che si desiderano prendere in prestito.

2) Tramite messaggio sul Messenger della pagina ufficiale del social media Facebook della biblioteca civica “Le Clarisse Racconigi” (se ancora non l’avete fatto, mettete “Mi piace” per restare sempre in collegamento con noi)