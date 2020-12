Al "Sacra Famiglia" di Mondovì gli ospiti possono riabbracciare i loro cari

Grazie alla gentile donazione della Cytec Process Materials di Mondovì, la struttura ha creato delle protezioni tipo teli avvolgenti in materiale plastico, da indossare per poter consentire finalmente agli ospiti di riabbracciare i propri cari.

"La procedura per l'accesso all'incontro è rigida e impegnativa anche per i nostri operatori, ma la gioia dei nostri ospiti nell'incontrare dal vivo le persone amate è davvero impagabile!" - spiega il presidente Diego Bottero - "Ringrazio caramente oss, infermieri, animatrice, psicologa, fisioterapista e amministrativi che stanno con tanto entusiasmo ricreando nelle mura della struttura il clima natalizio: mai come quest'anno il sacra famiglia sarà davvero una grande famiglia!".