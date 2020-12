Ambroggio sui parcheggi in piazza Cavour: "Liberare la fila di posti, manovra al momento impossibile"

Bocciata la proposta indicata dal consigliere Maurizio Occelli (Destra saviglianese) nell'interrogazione presentata al sindaco Giulio Ambroggio. Il sindaco, dopo il riscontro dei Vigili Urbani, ha spiegato l'impossibilità, attualmente, di compiere la manovra.

"Per liberare la fila di parcheggi di cui trattasi dovrebbero essere traslate verso sud entrambe le attuali file dei banchi, per continuare a garantire la larghezza di sicurezza necessaria - si legge nella risposta ad Occelli -. Tale manovra al momento è impossibile perché rretrando verso il parco la fila sud, si lascerebbero scoperti pericolosamente i pozzetti di carico e scarico (con i relativi cavi e tubi di collegamento) che attualmente sono sotto i banchi, con rischio di inciampo dei pedoni e scarso decoro; la piazza presenta larghezza irregolare ai due estremi est ed ovest (servizi wc e cabina elettrica), pertanto l’arretramento della fila sud non sarebbe possibile senza perdere l’allineamento del fronte dei banchi e creando agli estremi due strettoie incompatibili con le esigenze della sicurezza".