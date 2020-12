Bra, nuove corse bus da e per San Matteo

Novità in vista per la conurbazione di Bra. A partire dal 14 dicembre 2020 vengono reintrodotte due corse della Linea 3 che collega il quartiere San Matteo con il Movicentro: si tratta della n° 5, in partenza da piazza Giolitti alle 6,49 con arrivo a San Matteo alle 6,59, e della n° 6, in partenza da San Matteo alle 6,59, passaggio in viale Madonna Fiori, frazione San Michele / America dei Boschi e arrivo al Movicentro alle 7,25.

Entrambe le corse erano state soppresse in tarda primavera dall’Agenzia regionale per la mobilità in occasione del riordino della conurbazione braidese mirata all’introduzione di nuove corse per l’ospedale di Verduno.



“Fin dalla riduzione di questa linea”, spiega l’assessore comunale ai Trasporti Daniele Demaria, “ci siamo attivati per ripristinare una corsa davvero utile ai frazionisti e soprattutto agli studenti. È stato un lavoro portato avanti di concerto con il delegato ai trasporti Pietro Ferrero e con il Comitato di frazione, che ora porta i suoi frutti”.



A partire dalla stessa data diventeranno operative anche alcune modifiche alle Linee 6 e 7 che collegano Pocapaglia alla stazione ferroviaria e viceversa. In particolare, l’utenza di Saliceto per raggiungere Bra al mattino dovrà utilizzare la corsa n° 6 della Linea 7 che fermerà in piazza Torozzo alle 7,00 e in località Pian del Forno alle 7,05.



Tutte le modifiche agli orari sono indicate sul sito web del gestore del servizio del TPL braidese www.viaggisac.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0172-411611 con orario 8,30-12/14,30-17.