Cuneo, continuano a crescere i decessi per Covid: in dicembre sono già 13

Sono 494 le persone attualmente positive in città, 241 quelle oggi in isolamento domiciliare (dati aggiornati a ieri, giovedì 10 dicembre). Continua però a crescere il numero dei decessi, nei primi dieci giorni del mese sono già purtroppo 13 le persone decedute a causa del virus.

Si segnala che, partire da lunedì 14 dicembre alle 8.30, sarà possibile presentare domanda per beneficiare dei Buoni Spesa destinati ai residenti nel Comune di Cuneo chi si trovino in stato di assoluto bisogno economico e necessità di generi alimentari e beni di prima necessità. La richiesta può essere compilata online sul sito istituzionale, nella pagina dedicata ai Buoni Spesa contenuta nella sezione “Coronavirus – Gestione della situazione a Cuneo” (attiva solo a partire da lunedì alle 8.30), oppure telefonicamente chiamando il numero 0171-444.700 (orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, venerdì dalle 8.30 alle 12.30). I Buoni Spesa, erogati in formato elettronico, si potranno utilizzare per l’acquisto di beni alimentari e di prodotti di prima necessità esclusivamente negli esercizi commerciali del territorio di residenza (l’elenco completo, in costante aggiornamento sarà disponibile sul sito del Comune).