"Il Magico Paese di Natale" migliore mercatino natalizio d'Italia e tra i più votati in Europa

Guadagna due posizioni rispetto alla classifica 2019 e si piazza all'undicesimo posto tra i migliori mercatini natalizi d'Europa Il Magico Paese di Natale, selezionato come unico evento natalizio in Italia dalla prestigiosa organizzazione internazionale European Best Destination.



Con un totale di 4.457 voti ricevuti, Govone è dunque il miglior mercatino natalizio d'Italia e tra i primi quindici in Europa, nonostante un anno sicuramente difficile che ha visto l'intera programmazione necessariamente ripensata.



Anche per questo, European Best Destinations aveva deciso di premiare gli sforzi fatti e di scommettere sul futuro: la pagina con i venti eventi natalizi selezionati per la classifica europea ha chiesto infatti ai viaggiatori: “dove vorresti andare in viaggio a Natale 2021”?



Le risposte sono state numerose (101.908 voti da 121 Paesi diversi). Govone è risultato essere il miglior mercatino natalizio per i viaggiatori italiani, e sul podio dei preferiti in Europa per quelli svizzeri.



Un importante risultato in vista del 2021, per cui Il Magico Paese di Natale sta già preparando un'edizione su cui verrà riversato tutto l'entusiasmo e tutte le risorse che, per forza di cose, sono state messe da parte quest'anno.



"Siamo davvero felici e onorati di questo risultato", dice Pier Paolo Guelfo, organizzatore dell'evento. "In un anno molto difficile e con un programma riadattato alla situazione siamo riusciti a superare il risultato dell'anno scorso, salendo di due posizioni. Questo significa che il pubblico ha capito e apprezzato il nostro sforzo per mantenere viva la magia del Natale e soprattutto è un bellissimo segnale per la stagione 2021, che vogliamo sia la più bella di sempre".



A questo link troverete la classifica completa dei venti migliori mercatini natalizi d'Europa: https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/.