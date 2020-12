Nuovo sensibile calo nei ricoveri Covid a Verduno: ora sono 127

Nuova significativa riduzione, da lunedì a oggi, nei ricoveri Covid all’interno dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

L’ultimo aggiornamento appena diffuso dall’Asl Cn2 parla infatti di 127 pazienti, con un calo di 27 persone rispetto alle 154 registrate a inizio settimana e di 50 (-28%) guardando al dato di fine novembre (177).

Di queste, fa sapere l’azienda sanitaria, sono ancora 6 i pazienti sottoposti a terapia intensiva, in questo caso con una diminuzione limitata a due casi.

Alla base della positiva riduzione – fa sapere l'azienda sanitaria – vi è l'incremento nelle dimissioni divenute possibili in questo periodo, a fronte di un numero di nuovi ingressi molto ridotto rispetto al ritmo che tra la fine di ottobre e quella di novembre aveva messo in serie difficoltà il nosocomio.

Ben lontano dai 190 che rappresentò il picco di alcune settimane fa, l’attuale numero di pazienti affetti da Coronavirus attualmente in cura nella struttura langarola rimane ancora molto alto, ma fa ben sperare come un primo segnale verso l’auspicato ritorno alla normalità l'ancora parziale riequilibrio nel loro rapporto coi ricoveri "ordinari", confermati nel numero (identico a quello di lunedì) di 135 pazienti, 5 dei quali in terapia intensiva.