Rocca de' Baldi rinuncia al tradizionale presepe vivente di Crava per il 2020

A causa dell'emergenza sanitaria, anche il presepe vivente di Crava, nel comune di Rocca de' Baldi, come altri nel monregalese e nella nostra provincia, si vede costretto ad annullare la manifestazione.

"Il 24 e 27 dicembre si sarebbe tenuto il tradizionale Presepe vivente" - scrivono dal comitato organizzativo - "Purtroppo così non sarà! La situazione di allarme e di attenzione massima dovuta all' epidemia Covid-19 si protrae da mesi e visti i divieti imposti dai DPCM siamo, a malincuore, con un doveroso senso di responsabilità costretti ad annullare l'edizione 2020. In attesa di un futuro migliore, diamo a tutti appuntamento al prossimo anno, a Natale 2021".