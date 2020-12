Serralunga d’Alba, il sindaco Moscone tira le somme dell’anno e illustra i tanti progetti per il 2021

Coglie l’occasione degli auguri natalizi pubblicati sul portale web del Comune, il sindaco Sergio Moscone, per fare il punto sulle opere pubbliche e sui futuri obiettivi da raggiungere per l’Amministrazione comunale di Serralunga d’Alba.

Il primo cittadino sottolinea quanto quest’anno l’agenda dei progetti e delle attività portate avanti dal Municipio sia stata dettata soprattutto dalla pandemia ancora in corso. “Tale emergenza – scrive - ha monopolizzato l’intero lavoro amministrativo, rallentando, quindi, la realizzazione delle opere pubbliche previste”. Nonostante questo, però, l’Amministrazione serralunghese non si è fermata. Nella biblioteca è stato rifatto l’impianto elettrico, sono state tinteggiate delle pareti ed è stata realizzata una nuova pavimentazione. Si è intervenuti sul palazzo comunale, adeguato alle normative sul risparmio energetico con l’installazione di valvole termostatiche e di una nuova caldaia di ultima generazione per gli uffici, gli alloggi, l’ambulatorio medico e la farmacia.



“Avendo vinto un bando della Regione Piemonte (Legge Regionale 18), con parziale finanziamento dell’opera – spiega Sergio Moscone - si sistemerà la strada a valle del cimitero, bivio strada Cerretta. Il consolidamento della strada permetterà un suo ampliamento con la realizzazione di nuovi posti auto. Questi, oltre a servire per le cerimonie funebri, potranno essere usati come 'parcheggio satellite' in occasione di feste o grandi eventi in centro paese. Per i bus turistici sono già state predisposte due aree specifiche, a monte e a valle del cimitero. Gli autobus non dovranno più sostare nel centro abitato occupando parcheggi, ma attendere nei piazzali loro dedicati”.



Il 2021 sarà un anno impegnativo per l’Amministrazione di Serralunga d’Alba, che vede tra i propri obiettivi a medio e lungo termine, l’inizio i lavori per dotare di un ascensore gli uffici comunali, la biblioteca e i locali dell’ex bottega del vino, lavoro che consentirà di abbattere le barriere architettoniche esistenti.



Ci sarà poi l’ambizioso progetto del rifacimento di via Mazzini, con la realizzazione di parcheggi, passeggiata, belvedere e di un magazzino per Comune e Pro Loco.



Si aspetta l’arrivo della fibra ottica, che sembra ormai alle porte, grazie all’adesione dell’Amministrazione al progetto che vede come capofila il Comune di Diano d’Alba. La fibra, proveniente da Alba, raggiungerà Diano, seguirà tutta la dorsale collinare, scenderà in Valle Talloria, proseguirà verso Sinio per collegare successivamente il centro di Serralunga.



Sempre col nuovo anno, verrà realizzato un primo lotto della nuova illuminazione pubblica nelle frazioni e nelle aree più isolate e successivamente verrà studiata la riqualificazione di tutta l’illuminazione del centro storico e quella esterna al castello.



“L’Istituto per Geometri Einaudi di Alba - scrive ancora Moscone - utilizzerà nuovamente, come palestra di lavoro e studio, il nostro borgo medioevale. Speriamo possano arrivare presto, dagli studenti che si preparano per l’Esame di Stato coadiuvati dai loro docenti, idee e stimoli per migliorare Serralunga: piazza Umberto, come gioiello pedonale, il grande parcheggio sotto cascina Cucco, il recupero dei reliquati stradali presenti lungo la provinciale, la ristrutturazione degli immobili attualmente “dormienti” del centro. Anche in questo caso molto dipenderà dall’evoluzione della emergenza sanitaria e dalla riapertura delle scuole in presenza”.



L’Amministrazione comunale, sottolinea il primo cittadino, sta attentamente e scrupolosamente seguendo tutti i bandi nazionali e regionali, non ultimi quelli relativi alla valorizzazione dei centri storici dei comuni Unesco, che possano permettere l’accesso a contributi atti a supportare la realizzazione delle principali opere pubbliche.



“In questo anno così particolare e difficile – sottolinea il sindaco - Serralunga è riuscita a dare una risposta davvero unica con le manifestazioni dedicate al Tricolore. Castello Tricolore e Vendemmia Tricolore sono state un grande prodigio per tutto il paese, per cui dobbiamo andarne veramente fieri”.

Con l’occasione ringrazia "tutti quanti lo hanno reso possibile", partendo dalla Pro Loco e ricordando che questo si è anche concretizzato con l’annullo filatelico a tema, realizzato gratuitamente grazie agli accordi intrapresi tra Amministrazione Comunale e Poste Italiane: un’operazione che ha generato un’eco mediatica notevole, a livello nazionale e internazionale, “con un effetto moltiplicatore che sicuramente darà ulteriori frutti in futuro”.



Nella sua lettera di auguri, Sergio Moscone, non manca di ringraziare la generosità di tutti i cittadini in questo anno reso così difficile dalla pandemia, a partire dalla Pro Loco, dalla Parrocchia e dal Municipio, dal gruppo “Volontari per Serralunga” e alle tante persone che offrono gratuitamente il proprio tempo libero per il bene comune.



Il messaggio del sindaco viene rivolto anche ai giovani serralunghesi: “Quest’anno ai neodiciottenni di Serralunga è stata donata la Costituzione Italiana assieme allo Statuto della Regione Piemonte. La cerimonia è avvenuta nel giorno del ricordo dei Caduti di tutte le Guerre e sono stati i giovani a deporre la Corona d’Alloro davanti al Monumento e a leggere i nomi dei soldati. Il gesto, a cui l’Amministrazione ha fortemente creduto, ha assunto un ulteriore valore simbolico come grido di libertà e di difesa della nostra Costituzione. Mai come in questo periodo i valori costituzionali sono stati messi in discussione con la riduzione di tutte le nostre libertà individuali e del diritto al lavoro. L’augurio è che i giovani non rinuncino, qualunque cosa riservi il futuro, a questi valori, ricordando il sacrificio di chi li ha preceduti”.