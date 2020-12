Cherasco: distribuzione dei sacchi per la racconta rifiuti del 2021 al Palaexpo

Come ogni fine anno in questo periodo il Comune provvede alla distribuzione dei sacchi per la raccolta rifiuti del 2021: quest’anno però per adeguarsi alle normative anti Covid non si potrà procedere come si è sempre fatto, andando nell’ufficio comunale di competenza, ma avverrà in locali più ampi ed esclusivamente su prenotazione.

La consegna infatti è fissata dal 28 dicembre e si svolgerà presso il Palaexpo di Cherasco (piazza degli Alpini) per tutti coloro che sono nella zona 1 (che comprende Cherasco capoluogo, San Giovanni, la Piana, le frazioni di Oltre Tanaro, Picchi e Fraschetta), e presso l’ufficio comunale di Roreto (via Rimembranze 4) per le utenze di Oltrestura (che comprende Roreto, Bricco, Veglia e Cappellazzo).

È richiesta la prenotazione: si può chiamare in comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai seguenti numeri tel. 0172 427047 - 0172 427045 oppure tramite mail serviziecologici@comune.cherasco.cn.it .

Anche per l’utilizzo dell’isola ecologica inoltre è raccomandata la prenotazione, attraverso il sito di Verde Gufo (www.verdegufo.it).

Contemporaneamente ai sacchetti, verrà distribuito a tutte le famiglie cheraschesi inoltre il nuovo pieghevole che fornisce informazioni dettagliate sui servizi di raccolta rifiuti; da quest’anno cambierà il giorno del passaggio della plastica che sarà al venerdì dalle 6 del mattino, alternato ogni 15 giorni tra la zona 1 e l’Oltrestura.

"Chiediamo la collaborazione dei cheraschesi, – dice Umberto Ferrondi assessore delegato ai servizi ecologici – quest’anno utilizziamo un nuovo metodo per la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata: proprio per evitare assembramenti, suddividiamo le utenze in due ampie zone, essendo il territorio comunale molto esteso, usufruiamo della grande struttura del palaexpo e dei locali comunali di Roreto. In questa ottica, sempre per seguire le norme anti contagio e mantenere in sicurezza sia chi distribuisce che chi usufruisce del servizio, invitiamo a prenotarsi per il ritiro. Un’altra novità dedicata agli utenti che per necessità lavorative sono impossibilitati a ritirare i sacchi durante la settimana potranno prenotare per il sabato. A tale proposito desidero ringraziare i volontari della Protezione Civile e degli Anziani Attivi per la proficua collaborazione nel progetto. Per la buona riuscita del servizio invito e consiglio l’utilizzo dell’app Telegram con l’iscrizione a VisitCherasco, il canale ufficiale di Cherasco, molto utile perché ricorderà con una notifica ogni passaggio di raccolta nella zona di preferenza".