Cinque condanne e quattro assoluzioni nel processo sull’ndrangheta tra Astigiano e Albese

Circa due anni e mezzo e 25 udienze sono occorse per arrivare alla sentenza del processo Barbarossa, questa sera in Tribunale ad Asti

​Il collegio dei giudici presieduto dal dottor Alberto Giannone con Marco Dovesi e Beatrice Bonisoli a latere, ha espresso sentenza nei confronti di 9 imputati, nell’ottobre scorso il Tribunale di Torino aveva già condannato, con rito abbreviato, 17 imputati comminando pene che per alcuni di essi hanno toccato i 20 anni di reclusione e confermando sostanzialmente la tesi accusatoria sostenuta dai sostituti procuratori Paolo Cappelli e Stefano Castellani della Dda torinese, con loro in aula anche il procuratore della Repubblica di Torino Anna Maria Loreto.

Le richieste e le condanne

Marino Franco , per il quale erano stati chiesti 13 anni e 8 mesi è stato assolto, ma ha avuto 7 mesi per un fatto minore collegato

Alberto Ughetto, collaboratore di Biglino, per il quale la richiesta era stata di 12 anni è stato assolto per non aver commesso il fatto, per estorsione aggravata la pena inflitta è di 2 anni