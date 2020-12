L’antinfortunistica certificata è su abbigliamentocertificato.com

La sicurezza nel mondo del lavoro è un requisito imprescindibile e i DPI (dispositivi di protezione individuale) ricoprono una funzione cruciale. Abbigliamentocertificato.com, progetto di Cast Bolzonella, raccoglie una proposta di abbigliamento da lavoro antinfortunistico certificato che risponde al bisogno di sicurezza e massima riduzione dei rischi. Una tutela essenziale in tantissimi contesti, espressa da un’offerta che spazia dagli articoli ad alta visibilità ai capi con tripla protezione (trivalente multinorma).

Al bisogno di sicurezza sul lavoro la proposta unisce le prerogative di una produzione Made in Italy, con materiali selezionati e cura verso ogni particolare. È inoltre caratterizzata da marcatura CE e dal rispetto delle normative europee e nazionali in fatto di DPI.

Oltre a qualità e sicurezza delle certificazioni, il cliente può contare su una completa personalizzazione dei capi (incluso logo e nome del dipendente), grazie al contributo dell’ufficio stile di Cast Bolzonella, produttore di abbigliamento da lavoro e divise professionali eleganti. Molte divise riportano inoltre il marchio OEKO-TEX®100, che rivela l’esclusiva presenza di materiali innocui per la salute dell’uomo e per l’ambiente. Sono inoltre garantite spedizioni sia in Italia che all’estero, anche presso più sedi.

Meno rischi e più sicurezza con l’abbigliamento da lavoro certificato di Cast Bolzonella

In ogni contesto lavorativo ci sono rischi da non sottovalutare, anche se alcuni frangenti prevedono una maggiore esposizione alle minacce rispetto ad altri. Per questo, abbigliamentocertificato.com presenta una proposta ampia e completa, a protezione da ogni tipo di rischio, che si articola in ben 15 diverse categorie.

Scegliendo ad esempio l’abbigliamento antinfortunistico pentavalente, il cliente può scegliere tra indumenti come giubbetti, giacche, pantaloni, tute, disponibili in diversi modelli e varianti cromatiche. Per trovare il capo ideale per le proprie necessità lavorative si possono utilizzare pratici filtri di ricerca: codice prodotto, normative, categoria DPI, tipo di capo, colori.

Dopo aver individuato e aggiunto al carrello l’ abbigliamento da lavoro certificato di proprio interesse, è possibile, in pochi passaggi, inoltrare la richiesta di preventivo. Il cliente verrà quindi contattato con tutti i dettagli pertinenti la domanda.

L’uso dei DPI è strettamente personale e nell’eventualità di fattori di rischio multipli che prevedono l’impiego di più dispositivi, questi devono rispettare un criterio di compatibilità, così da preservarne l’efficacia.

In termini normativi è il Regolamento UE n. 425 del 9 marzo 2016 a definire i requisiti pertinenti la progettazione e i processi di fabbricazione dei DPI, oltre a imporre la marcatura CE. Non solo. I dispositivi di protezione individuale vengono divisi in tre categorie, a seconda dei rischi: Categoria I, Categoria II e Categoria III.

Il portale è un progetto di Cast Bolzonella, che dispone, oltre alla sede principale di Padova, di filiali in Lombardia, Piemonte e Svizzera. La sua proposta di abbigliamento antinfortunistico certificato e Made in Italy è oggi consultabile con un clic: www.abbigliamentocertificato.com.