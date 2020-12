Fondazione CRC organizza un calendario di incontri online intorno alle opere in mostra a Cuneo e ad Alba

Al via un calendario di appuntamenti online organizzato in questo periodo di sospensione delle esposizioni “William Kentridge, Respirare” ad Alba ed “E luce fu. Giacomo Balla, Lucio Fontana, Olafur Eliasson, Renato Leotta” a Cuneo. Si comincia sabato 5 dicembre alle ore 16 con un laboratorio in diretta online per bambini e ragazzi, per scoprire le magie dei raggi di luce e fare esperimenti con le ombre, a cura dell’Associazione La scatola gialla.

A seguire un’attività dedicata alle scuole, giovedì 10 dicembre, e un secondo laboratorio per bambini e ragazzi, sabato 19 dicembre. A tutti coloro che si iscriveranno ai due laboratori pomeridiani sarà inviato a casa un omaggio per passare un Natale all’insegna dell’arte e della creatività.

Nell’ambito della collaborazione con il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, volta a promuovere nel territorio cuneese la conoscenza di grandi artisti conosciuti a livello internazionale, nel mese di dicembre si terrà inoltre un programma di conversazioni online per conoscere gli artisti e le opere in mostra. Il programma di dettaglio sarà pubblicato sul sito della Fondazione CRC: w ww.fondazionecrc.it .

Il calendario è stato predisposto in seguito alla chiusura delle iniziative espositive, e delle attività di approfondimento in presenza, imposta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di martedì 3 novembre 2020.

“La cultura non si ferma” dichiara il Presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta. “Per questo motivo, nell’ambito delle iniziative espositive inaugurate negli scorsi mesi, proponiamo un programma di attività laboratoriali online rivolte a bambini e ragazzi e stiamo organizzando per le prossime settimane una serie di incontri con artisti internazionali. In attesa che le mostre, appena le condizioni generali lo permetteranno, possano riaprire al pubblico, un modo originale per far vivere a bambini e adulti le emozioni che solo l’arte sa regalare”.