Natale con la Cultura: le proposte online di Biblioteche e Musei di Cuneo

La Biblioteca 0-18 propone letture natalizie e non solo… incontri per scoprire la magia dell’inverno e un appuntamento molto speciale, realizzato in collaborazione con scrittorincittà, con un grande amico della Biblioteca: Gek Tessaro!

Per partecipare agli incontri e alle letture è necessario iscriversi sul sito bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it. I posti sono limitati! In seguito all'iscrizione, verrà inviato il link per accedere agli incontri.

Per la video première di Gek Tessaro non è prevista iscrizione: sarà visibile il 25 dicembre alle 17 sulle pagine Facebook e sui canali YouTube della Biblioteca 0-18 e di scrittorincittà.

Mercoledì 23 dicembre ore 17.00

Hai messo i libri sotto l’albero?! Letture di Natale per bambini di 6-8 anni

Ogni momento è buono per ascoltare una storia, ma forse forse l’atmosfera che si respira a Natale ha un tocco in più di magia. E allora, lasciati trasportare lontano dall’incanto delle storie fatte di immagini e parole! Che ne dici di scegliere il posto più comodo che c’è, contare fino a 3, e… Ci credi che le storie arriveranno direttamente lì a casa da te?! A cura di Noau Officina Culturale

Giovedì 24 dicembre ore 17.00

Hai messo i libri sotto l’albero?! Letture di Natale per bambini di 3-5 anni

Ogni momento è buono per ascoltare una storia, ma forse forse l’atmosfera che si respira a Natale ha un tocco in più di magia. Lasciati trasportare lontano dall’incanto delle storie fatte di immagini e parole! Che ne dici di scegliere il posto più comodo che c’è, contare fino a 3, e… Ci credi che le storie arriveranno direttamente lì a casa da te?! A cura di Noau Officina Culturale

Venerdì 25 dicembre ore 17.00 | Video première

Natale con Gek

IMPOSSIBILE immaginare di chiudere l’anno senza GEK TESSARO: non ha potuto venire a Cuneo per scrittorincittà e allora… andiamo noi da lui! Per Natale Gek ci ospita virtualmente a casa sua regalandoci un appuntamento online in esclusiva, pieno di storie, sorprese, colori e… chi lo sa? Con Gek, per fortuna, non si sa mai cosa aspettarsi!

Video première sulle pagine Facebook e sui canali Youtube della Biblioteca 0-18 e di scrittorincittà

Lunedì 28 dicembre ore 17.00

Non scappare | lettura animata per bambini dai 3 ai 6 anni

Per avventurarsi nel bosco, bisogna avere coraggio! Ma come si fa a riconoscerlo? Serve una prova? E che cos’è questo coraggio? Quanto ne occorre? dov'è? Sta lì dentro il tuo cuore!

E se è vero che coraggio chiama coraggio, allora tu hai il coraggio di un Leone…

Un viaggio tra storie e racconti che fanno un po’ paura, alla scoperta di tutto il coraggio che si può immaginare, sognare, desiderare.

A cura di Marina Berro e Paola Dogliani (Compagnia Il Melarancio)

Martedì 29 dicembre ore 17.00

Storie d’inverno. Lupo e lupetto |per bambini 7-10 anni

In alto, proprio in cima all’albero, c’è una fogliolina e Lupetto sogna di poterla toccare, vedere, mangiare. Ma Lupo gli consiglia di aspettare, forse un giorno quella fogliolina cadrà…

Insieme a Lupo e Lupetto un percorso tra l’incanto di parole e immagini che ci parlano di incontri, di amicizie, di strade da percorrere insieme, sullo sfondo di magiche ambientazioni invernali. A cura di Noau – officina culturale

Mercoledì 30 dicembre ore 17.00

Storie d’inverno. Il lupo e la zuppa | per bambini 7-10 anni

L’inverno è molto rigido e la legna per scaldare la casa di Pietro, Antonia e il loro bambino sta per finire. Così Pietro va nel bosco in cerca di legna e Antonia, per ricompensarlo, decide di preparare la zuppa di piselli, la sua preferita! Ma sulla strada di ritorno Pietro si accorge di non essere solo… Di chi si tratta?! Un percorso tra l’incanto di parole e immagini che ci parlano di incontri, di amicizie, di strade da percorrere insieme, sullo sfondo di magiche ambientazioni invernali. A cura di Noau – officina culturale

Sabato 2 gennaio, ore 17.00

Una fiaba tira l’altra | Lettura animata per bambini 6-10 anni

Tra fiabe vecchie e fiabe nuove c'è sempre qualcosa che ci commuove, c'è sempre qualcuno da poter salvare e un brutto cattivo con cui lottare.

Tre storie di nascite straordinarie: storie di principesse belle, ma un po’ svampite e sonnacchiose; storie di principi brutti, di più, bruttissimi, ma irresistibilmente spiritosi; storie di bambini piccoli, di più, piccolissimi, ma incredibilmente scaltri.

A cura di Gimmi e Isacco Basilotta (Compagnia Il Melarancio)

Lunedì 4 gennaio ore 17.00

Storie d’inverno. Lupo e Orsa | per bambini 3-6 anni

“Era una notte senza vento e fiocchi di neve lucenti scendevano fra gli alberi nella foresta. Orsa era uscita per una passeggiata, quando vide spuntare qualcosa nel bianco scintillante…”

Con Lupo e Orsa immergiamoci in un percorso tra immagini e parole che ci parla di incontri, di amicizie, di strade da percorrere insieme, sullo sfondo di magiche ambientazioni invernali.

Incontro a cura di Noau – officina culturale

Martedì 5 gennaio ore 17.00

Storie d’inverno. Goccia e fiocco | per bambini 7-10 anni

“Goccia è sempre rimasta dentro la sua boccetta d’inchiostro, ma vorrebbe tanto uscire, vorrebbe finire su un bel disegno… Fiocco ha sempre voluto volare dentro la sua nuvola, ma adesso ha cambiato idea, vorrebbe lanciarsi giù e posarsi in un bel posto tutto nuovo…”

Insieme a Goccia e Fiocco un percorso tra l’incanto di parole e immagini che ci parlano di incontri, di amicizie, di strade da percorrere insieme, sullo sfondo di magiche ambientazioni invernali.

Incontro a cura di Noau – officina culturale

Mercoledì 6 gennaio ore 17.00 | dai 3 anni in su

Storie dentro le calze!

Ma come… Hai mai visto una storia sbucare da dentro un calzino?!

Be’, forse ho capito chi potrebbe averci messo lo zampino!

La Befana vien di notte e… Che ne dici di sbirciare per vedere se ha lasciato qualche bella storia?!

Letture animate a cura di Noau Officina Culturale

Il Museo Civico di Cuneo propone due appuntamenti on line, sulla piattaforma Meet, in occasione del Natale e dell’Epifania. Entrambi gli eventi sono a prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro il giorno prima dell’evento.

Sabato 19 dicembre ore 15.00 | dai 7 ai 12 anni con famiglie

Mille idee per un Natale creativo

Illustrazione del laboratorio natalizio del museo e tanti auguri insieme “on line”

Prenotazione obbligatoria entro il 18 dicembre 2020, con mail a museo@comune.cuneo.it

Martedì 5 gennaio ore 15.00| dai 7 ai 12 anni con famiglie

Per un’epifania d’artista

Attività creativa a tema …. Scope e scarpe rotte!!!

Prenotazione obbligatoria entro il 4 gennaio 2020, con mail a museo@comune.cuneo.it

Al Museo Casa Galimberti prosegue l’appuntamento settimanale con il progetto #restiamoacasagalimberti: una serie di iniziative alla scoperta del Museo, delle collezioni e della famiglia Galimberti.

Le proposte sono fruibili ogni giovedì sui canali social del Museo Casa Galimberti

Facebook https://www.facebook.com/museocasagalimberti e youtube https://www.youtube.com/channel/UCf9amd9KTN__vTqZWx-HYNg e sul portale Tempo di attenzioni http://sistemainfanziacuneo.it/