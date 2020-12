Valéry Giscard d'Estaing: essere liberali europeisti e non fiacchi burocrati

L’ambizione di un uomo unico che desiderava unire "due francesi su tre" con riforme sociali impopolari e significative: abbassamento della maggiore età a 18 anni, legalizzazione dell'aborto, creazione di una Segreteria di Stato per la condizione femminile. Insomma non gli mancava il coraggio e lo studio del momento storico in cui viveva per apprezzare le necessità delle popolazioni:esattamente quello che manca oggi alla politica.