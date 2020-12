A Torre San Giorgio prenotazioni sold-out per "Ti porto il fritto"

La prima edizione di "Ti porto il fritto" si è rivelata un inaspettato e clamoroso successo: il "Delivery dell'Amicizia" era già sold-out 6 giorni prima di realizzarsi. Sono andate "bruciate" in pochi giorni dall'apertura delle prenotazioni oltre 400 porzioni, tanto che qualcuno è rimasto "a bocca asciutta". Per ragioni sanitarie si è dovuto a malincuore dire di no a richieste di giunte anche dai paesi limitrofi.

Il giorno dell'Immacolata sono stati 112 su circa 160 gli over 70 che, previa prenotazione, hanno ricevuto al domicilio la visita degli amministratori-rider con una porzione gratuita (offerta dal Comune) in questa versione da asporto del Pranzo dell'Amicizia, che tutti gli anni il Comune organizza per gli anziani. Le altre 290 porzioni circa, sono state ritirate nel "quartier generale" del fritto misto di piazza Cravero.

Il sindaco Daniele Arnolfo Commenta: «Una grande squadra di volontari si è messa in marcia per questa iniziativa, che abbiamo pensato per dare una nuova forma, in tempo di pandemia, al tradizionale pranzo dedicato ai nostri "nonni". Mai ci saremmo attesi però una partecipazione così massiccia da parte degli altri concittadini».

A una rapida conta, si può stimare che in pressoché tutte le case di Torre San martedì sia arrivato, grazie al lavoro di Comune, Comitato festeggiamenti e Volontari Civici, il piatto tipico piemontese che il paese celebra annualmente in occasione della Sagra di aprile: «Abbiamo rinfocolato la voglia di fritto misto e di festa che, pur gustati e vissuti in ambiente domestico, ha scaldato i cuori dei torresangiorgesi» conclude Arnolfo. Foto di Matteo Monge