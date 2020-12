Dopo Alba, Bra e Barolo i corsi universitari di Pegaso e Mercatorum sbarcano anche a Cuneo

Si allarga al capoluogo cuneese la presenza di Pegaso e Mercatorum nella provincia Granda e nel Ponente Ligure. Dopo quella attiva dal 2015 a Bra (a Palazzo Mathis) e le più recenti aperture di Alba (inaugurata nel giugno 2019 nella centralissima piazza Michele Ferrero 5), di Barolo (aperta nei mesi scorsi nel castello Falletti) e di Imperia (in piazza De Amicis 7), l’ateneo più grande d’Italia per numero di iscritti (oltre 100mila, con più di 80 sedi aperte in tutta Italia) e l’università delle Camere di Commercio italiane hanno infatti allargato la propria rete nella sede di via Emanuele Filiberto 3 a Cuneo.



Nei locali che ospitano la Cciaa provinciale è già possibile rivolgersi per conoscere la vasta realtà di corsi e master proposti da due atenei telematici, università riconosciute dal Miur e abilitate al rilascio di titoli accademici che hanno lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dagli atenei tradizionali.

Un’offerta che guarda ai neodiplomati come a quanti debbono conciliare l’importante obiettivo della laurea o della formazione postuniversitaria con un impegno lavorativo, insieme a servizi pensati per aziende, imprenditori e professionisti attivi sul territorio.



"Come già avviene nei plessi di Langhe e Roero – spiegano i direttori Carmine e Vincenzo Maffettone –, quanti hanno già deciso di affidarsi a queste due affermate realtà, oppure vogliono conoscere tutte le possibilità offerte dalla formazione universitaria targata Pegaso e Mercatorum possono trovare una segreteria a disposizione per tutte le necessità collegate a iscrizioni, definizione dei piani di studio, frequenza e superamento dei corsi on line, mentre nella stessa sede potranno sostenere le prove d’esame per le quali è prevista la presenza".



Ad oggi sono ben 12 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; le "triennali" in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione; le "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza, Linguistica Moderna) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite la piattaforma di e-learning di Pegaso, insieme a 131 master, a 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.



A questi si aggiungono poi i corsi dell’Università Mercatorum, dove sono accessibili percorsi triennali in Comunicazione e Multimedialità, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Sociologia e Innovazione, Design del Prodotto e della Moda, Gastronomia Ospitalità e Territorio, Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Lingue e Mercati, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Management e Relazioni Internazionale per lo Sviluppo Economico.



La modalità telematica di studio rende possibile frequentare corsi universitari anche senza la presenza fisica in aula: opportunità che agevola i lavoratori in difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ai giovanissimi e adulti, neodiplomati e professionisti già affermati Pegaso e Mercatorum offrono una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e nei modi più consoni con un’ampia e articolata offerta tra corsi di laurea, master, esami singoli e corsi di "lifelong learning", applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali.



I percorsi formativi Pegaso e Mercatorum sono molto vantaggiosi grazie a un’articolato sistema di convenzioni stipulate con numerosi soggetti del territorio, che assicurano riduzioni nei costi dei corsi di laurea estesi anche al coniuge e ai figli del diretto beneficiario.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sede di Cuneo al numero 0171/292348, scrivere agli indirizzi e-mail Ecpcuneo@unipegaso.it e eipoint.cuneo@unimercatorum.it, oppure rivolgersi direttamente agli uffici di via Emanuele Filiberto 3.