I ragazzi delle scuole sulle tracce della storia di Moretta

Infatti nell'ultimo periodo gli studenti con le loro insegnanti si sono cimentati nello studio delle origini e della storia del nostro paese, ma vedere i particolari tramite le applicazioni google earth e la street view non davano le giuste risposte alle tante domande dei ragazzi così si è usciti sul territorio! Cogliendo l'occasione gli studenti hanno consegnato agli Alpini e alla Protezione Civile i cartelli con i disegni e gli slogan, inventati e realizzati dagli alunni di quinta con le regole antiCovid, per terminare il progetto "Sono anche io Protezione civile" iniziato lo scorso anno e rimasto incompleto causa lockdown. Ragazze e ragazzi molto attenti alle norme di sicurezza sociale che, a ottobre, avevano tanta voglia di realizzare qualcosa per Moretta, in questo anno così particolare e così hanno dato colore ai simpatici cartelli con le regole che verranno esposti per le vie del paese. Le insegnanti ringraziano il gruppo Alpini e la Protezione Civile di Moretta per la disponibilità e partecipazione dimostrata verso gli alunni delle quinte A e B.