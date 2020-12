Sci alpino femminile, Marta Bassino alla vigilia del doppio appuntamento di Courchevel: "In pista per dare sempre il meglio e ottenere il massimo"

Torna la Coppa del mondo femminile di sci alpino: sabato e domenica doppio appuntamento con i giganti di Courchevel (prima manche alle 9,30 e seconda alle 12,30 in entrambe le giornate).

Al via otto azzurre tra cui la borgarina dell'Esercito Marta Bassino, pronta per lottare con le altre campionesse in gara.

Le dichiarazioni di Marta Bassino all'ufficio stampa FISI: "Non pensavo francamente di trovare una neve di questo genere, però saranno condizioni uguali per tutte le concorrenti, quindi cercheremo di adattarci a qualsiasi situazione. E' il secondo gigante stagionale, quello di Soelden dello scorso mese di ottobre è andato molto bene, penso solo a prepararmi mentalmente per dare in pista il meglio di me stessa e ottenere sempre il massimo".