Sci di fondo: scatta un'importante stagione per Lorenzo Romano e Daniele Serra

Prende ufficialmente il via la stagione nazionale 2020/21 di sci di fondo. A Dobbiaco partirà nel weekend la Coppa Italia Rode e Gamma, riservata alla categorie senior, under 23, juniores ed aspiranti.

In programma ci sono un’individuale in tecnica libera sabato 12 dicembre e l’inseguimento in classico domenica 13 dicembre.

Ovviamente presenti i due piemontesi tesserati dai corpi sportivi, Lorenzo Romano (CS Carabinieri) e Daniele Serra (CS Esercito), che nelle due competizioni da 15km cercheranno di iniziare con il piede giusto la stagione nazionale per poter poi aspirare a un pettorale di Coppa del Mondo in vista del Tour de Ski dall’1-10 gennaio 2021. Una stagione per loro molto importante, nonostante tutte le incertezze legate all’emergenza Covid, in quanto entrambi puntano a conquistare un posto nelle convocazioni per la Coppa del Mondo e soprattutto per il Mondiale di Oberstdorf.

Dopo aver svolto una preparazione molto lunga e accurata, nonostante le difficoltà inevitabili in questo periodo storico, il Comitato Alpi Occidentali si presenta in Alto Adige con un contingente molto ampio, che va dagli Under 23 fino addirittura a due giovanissimi 2006, che pur essendo al primo anno allievi gareggeranno contro atleti anche di tre anni più grandi di loro. Questi ultimi sono Edoardo Forneris (Entracque) ed Alessio Romano (Ski Avis Borgo Libertas), fratello minore di Lorenzo.

Accompagnati dagli allenatori Andrea Gola, Tommaso Custodero, Francesco Ottino e Matteo Giordan, saranno presenti ben 19 atleti, convocati da Paolo Giordano e Gino Peyrot.

Quindici sono i maschi: Alberto Piasco (1998 – Valle Stura), Martino Carollo (2003 – Entracque), Davide Ghio (2004 – Entracque), Lorenzo Castoldi (2003 - Entracque), Gabriele Rigaudo (2004 – Entracque), Alberto Rigaudo (2005 – Entracque), Semuele Giraudo (2003 – Valle Stura), Andrea Gastaldi (2003 – Valle Pesio), Paolo Milano (2004 – Valle Stura), Edoardo Forneris (2006 – Entracque), Filippo Tranchero (2002 – Valle Pesio), Raoul Bertalotto (2002 – SN Pragelato), Stefano Menusan (2001 – SN Pragelato), Simone Negrin (2002 – Prali) ed Alessio Romano (2006 – Ski Avis Borgo Libertas).

Quattro invece le ragazze: Elisa Sordello (2000 – Entracque), Elisa Gallo (2003 – Entracque), Giorgia Salvagno (2001 – Valle Pesio) e Maddalena Somà (2001 – Valle Pesio).