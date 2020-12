Amore e passione per la musica a km zero: la storia di Sara Cantamessa, Daniela Valsania, Walter Cavallo, Andrea Trapanotto

Una passione, quella per la musica, che li accompagna sin da piccolissimi e li ha portati a incidere canzoni che esaltano le emozioni più vere ed autentiche della vita. Stiamo parlando di quattro giovani promesse del nostro territorio, che hanno ben chiaro che cosa fare del loro futuro: cantare.



Tutto nasce negli studi di Pollenzo della Voice DC, non solo una scuola musicale, ma vera e propria fucina artistica, diretta con entusiasmo e preparazione da Daniela Caggiano, convinta che alla fine di tutto la qualità e il lavoro paghino sempre: “Questo dicembre segna l’epilogo di un anno complicato e triste per molti aspetti, ma per noi segna anche un percorso durante il quale non ci siamo mai arresi e abbiamo continuato a coltivare le nostre ambizioni”.



Aggiungendo: “La musica è stata nostra complice e amica, l’amore per quest’arte così intensa e profonda ha superato gli ostacoli in ogni momento. Fatto sta che in estate tutto il lavoro prodotto nel primo lockdown ha preso concretamente forma”.



Fine della suspense, andiamo subito a presentare in rigoroso ordine alfabetico, con precedenza alle quote rosa, il poker di meravigliose voci forgiate dalla vocal coach braidese:



Sara Cantamessa (in arte Sol), cantante e musicista, ha 24 anni, è nata e vive ad Alba. Il suo brano si intitola ‘Attimi Confusi’ (Sol - Attimi Confusi - YouTube), arrangiato e mixato da Max Tatti.



Daniela Valsania (in arte Danieladeiboschi), cantante e musicista. Ha 33 anni, è originaria di Montà e da qualche mese abita a Vezza d’Alba. Lo scorso 3 dicembre è uscita su Spotify con ‘Gli occhi della luna’. La produzione è di Max Tatti, che ha già firmato i brani ‘Illogica’ e ‘Ogni cosa di noi’ di Daniela Caggiano.



Walter Cavallo, cantante e attore di musical, insegnante di teatro e canto. Compirà 24 anni il prossimo 31 dicembre e arriva da Racconigi. Il suo brano si intitola ‘Perché tu’ (Walter Cavallo - Perché Tu - YouTube), arrangiato e mixato da Max Tatti.



Andrea Trapanotto (in arte Andrea Tejada), cantante e musicista. Ha 25 anni e vive a Fossano. Il suo brano si intitola ‘Tokio & Rio’ Andrea Tejada - Tokyo & Rio (Prod. Rabs) - YouTube, prodotto e arrangiato nello studio di Andrea Gnizio.



“Sono tutti giovani cantautori che esprimono la loro vita, la loro anima attraverso il canto e la voglia di creare e dare spazio alle emozioni”, parola di Daniela Caggiano. E allora conosciamoli meglio.



Che cos’è per te la musica?

Sara Cantamessa: “Amo la musica sin da quando ero piccola ed è quel qualcosa che mi completa ed aiuta ad esprimere i miei sentimenti”.



Daniela Valsania: “Per me la musica è uno stato naturale. È un pianeta dove tutto è al suo posto e posso essere me stessa al 100%. Il canale attraverso il quale esprimere l’anima, in un mondo dove farlo è sempre più impegnativo”.



Walter Cavallo: “La musica per me è un modo per raccontare emozioni e sentimenti, là dove le parole non bastano”.



Andrea Trapanotto: “Sono un ragazzo riservato ma molto comunicativo e là dove non bastano le parole arrivo con le canzoni... questa è la musica per me!”.



Che cosa vuoi trasmettere a chi ascolta le tue canzoni?

Sara Cantamessa: “Comunicare è la cosa più difficile, ma, rimanendo se stessi e cantando con il cuore, penso sia impossibile non riuscirci. Spero che ascoltandomi ci si possa emozionare, immaginando la mia vita e le mie sensazioni, un po’ come degli occhi, delle menti e dei cuori esterni anche solo per un attimo (attimi confusi)”.



Daniela Valsania: “Il senso di libertà. Mi piacerebbe che nei pochi minuti di una canzone il tempo si fermasse per un attimo. Mi piace regalare immagini”.



Walter Cavallo: “Vorrei comunicare con semplicità solo emozioni reali”.



Andrea Trapanotto: “Nelle mie canzoni racconto di me a 360 gradi. Ad esempio, ‘Tokyo e Rio’ è dedicato ad una serie tv che mi appassiona molto, ‘La casa di carta’. Nei miei testi c’è posto per i sentimenti, ma anche per la quotidianità quella più semplice come guardare una serie tv che è una cosa che appassiona molti giovani come me”.



Che cosa c’è nel tuo futuro?



Sara Cantamessa: “La musica a tutto tondo. Sicuramente inciderò altri brani, è già pronto il secondo. Inoltre, proseguirò il percorso di insegnante di musica per i più piccini, un’attività che ho intrapreso con Voice Dc da qualche anno e che mi sta dando grandi soddisfazioni”.



Daniela Valsania: “In futuro vorrei poter continuare a scrivere e comporre canzoni che già rappresentano un sogno che si è realizzato! Mi piace pensare di poter continuare a scrivere e sperimentare nuovi suoni e generi, bussando alle orecchie di chi avrà piacere di ascoltare”.



Walter Cavallo: “Attraverso la musica e le mie canzoni spero di dare sempre più emozioni alle persone che mi ascoltano”.



Andrea Trapanotto: “Vorrei migliorare le mie conoscenze musicali e poter riempire i locali con la mia voce e la mia chitarra”.



Orgogliossimi dei risultati finora raggiunti da questi giovani talenti, i genitori, gli amici e, ovviamente, il corpo docente che ogni giorno sostengono il loro sogno. Non resta, quindi, che mettervi comodi e godervi le loro canzoni che colpiscono dritto al cuore.