Racconigi, Progetto Cantoregi si propone di "riportare il cinema": prosegue la campagna di crowdfunding

Grazie al sostegno, alla generosità e all’entusiasmo dei cittadini racconigesi e non solo, la campagna di crowdfunding di Progetto Cantoregi “Riporta il cinema a Racconigi!”, partita a novembre, in poche settimane ha raggiunto l’obiettivo che si era posta per fine gennaio: raccogliere 4.000 euro per l’acquisto un proiettore che consentirà di organizzare serate cinematografiche e cineforum alla Soms di Racconigi.

«Siamo felicissimi, onorati e commossi per l’affetto, la fiducia e il riconoscimento che tutta comunità di Racconigi, e non solo, ci sta dimostrando – commenta il presidente di Progetto Cantoregi Marco Pautasso - . Potremo finalmente riportare il cinema a Racconigi, una città che è da troppi anni rimasta orfana della settima arte. A Racconigi manca infatti una sala cinematografica e la Soms di via Costa, che abbiamo preso in gestione, con l’ampio Salone Gamna dalla platea a gradinata che ospita 110 posti, è adatta a rendere concreto uno dei sogni che noi abbiamo accarezzato sin da subito. E finalmente potremo anche proporre immagini di qualità durante incontri, convegni, spettacoli teatrali e di danza, concerti che si svolgono alla Soms».

Per tutti coloro che vorrebbero donare e non hanno ancora avuto la possibilità di farlo (o per chi volesse offrire un ulteriore contributo) Progetto Cantoregi lascia aperto il crowdfunding fino al 31 gennaio, come da programma iniziale. Il nuovo obiettivo è quello di riuscire raccogliere 7.000 euro totali, in modo da poter acquistare non solo il proiettore, ma anche un nuovo telo da proiezione, più performante rispetto a quello attualmente in possesso, utilizzato soprattutto durante gli spettacoli teatrali nel corso di quasi vent’anni del festival La Fabbrica delle Idee.