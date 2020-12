Cuneo Granda Volley, arriva la prima linea ufficiale di merchandising firmata ninesquared

Cuneo Granda Volley continua a investire e credere nel progetto di volley femminile: ecco la prima linea ufficiale di merchandising firmata ninesquared, sponsor tecnico della Bosca S.Bernardo Cuneo.

Proprio nell’anno più difficile dello sport, senza distinzione di colore o categoria, la dirigenza di via Bassignano rilancia e, grazie all’importante partnership con l’unico brand interamente dedicato alla pallavolo, presenta una prima parte dei capi di abbigliamento destinati a colorare, quando sarà nuovamente possibile, le tribune del Pala UBI Banca e, sin da subito, riscaldare i cuori biancorossi.

T-shirt, felpe, tute, cappellini, sciarpe e, naturalmente, la divisa ufficiale da gara: protagonista assoluto il rosso, colore distintivo dello stemma della Città di Cuneo, ed il graffio della ‘gatta’. Una scelta ben precisa: ampliare gli orizzonti e rivolgersi ad una platea più ampia di tifosi ed appassionati, offrendo un prodotto di tendenza, pronto a divenire protagonista nel capoluogo piemontese e non solo, animando una piazza visceralmente legata alla storia scritta e vissuta nel rettangolo formato da due quadrati di nove metri, ninesquared appunto.

«Al terzo anno di permanenza in Serie A1 – dichiara Paolo Cornero, responsabile marketing e comunicazione Cuneo Granda Volley – abbiamo trovato il partner ideale per il lancio di questa importante sessione: ninesquared offrirà a tutti i nostri sostenitori capi di abbigliamento made in Italy, con caratteristiche tecniche di altissima caratura. Basi solide per puntare in alto: ora abbiamo bisogno di ampio riscontro, quella passione popolare che riscalderà i nostri cuori, anche lontano dal palazzetto. Squadra, staff e dirigenza hanno orgogliosamente portato il nome di Cuneo in giro per l’Italia, lottando e vincendo in campo e contro la pandemia, offrendo emozioni anche in un anno senza incassi ed abbonamenti, nostra linfa vitale. Ci auguriamo dunque che il merchandising firmato ninesquared raccolga gli apprezzamenti auspicati non solo per la bellezza dei capi ma anche in segno di sostegno ad un progetto che vuole e deve continuare a scrivere pagine di storia sportiva cuneese».

Il marchio di abbigliamento fondato nel 2017 a Riva del Garda (Trento) da pallavolisti ed ex pallavolisti si pone come un brand in cui giocatori e supporter possono identificarsi dentro e fuori dal campo. Cuneo Granda Volley è stata la prima società di Serie A1 femminile ad indossare la linea teamwear di ninesquared, finanziata grazie ad un’importante operazione di crowdfunding, ed è pronta ora per la fase due del progetto, in tempo per gli acquisti natalizi. Fino al 31 dicembre 2020 utilizzando il codice GRANDA20 sarà possibile ottenere il 20% di sconto su tutti i prodotti.

«L’abbigliamento comunica il proprio modo di essere, crea un’immagine, un’identità – dichiara Lorenzo Gallosti, CEO ninesquared. – La linea dedicata a Cuneo Granda Volley vuole essere un legame tra il club e la città che lo sostiene, con il graffio come segno distintivo. In attesa di poter presentare i prodotti fisicamente al palazzetto, abbiamo creato uno spazio digitale con un e-commerce dedicato (https://www.ninesquared.team/collections/merchandising-cuneo-granda-volley), dove poter vedere e acquistare i prodotti a marchio ninesquared x Cuneo Granda Volley. I capi sono infatti pensati per essere utilizzati nel tempo libero, non solamente per tifare durante la gara. La linea è piaciuta molto alle ragazze e alla società, speriamo che abbia lo stesso impatto sui tifosi!».