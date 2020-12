A Neive una domenica "aspettando il Natale"

“Aspettando il Natale” è l’idea del Comune di Neive in vista delle imminenti festività, vissute da tutti in un clima di criticità per la pandemia in corso, ma che possono provvedere al bisogno di serenità delle persone.



E’ per questo che domenica 13 dicembre, giorno coincidente con il passaggio alla cosiddetta “zona gialla” che offre qualche apertura in più, è stato programmato questo evento per grandi e piccini.



Dalle ore 10, e fino alle ore 18, il borgo antico offre l’apertura di tutti i negozi, oltre ai bar e ai ristoranti; e poi mercatino dell’antiquariato, le golosità della scuola di Arte Bianca, letture in biblioteca, passeggiate e salita alla torre panoramica.



Una buona occasione per vivere lo splendido fascino del borgo e per stare insieme seppur a distanza, con tutte le attenzioni necessarie.