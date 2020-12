Nuovi collegi elettorali, nessuno ha avuto da eccepire sul Piemonte

Le Commissioni Affari costituzionali di Senato e Camera hanno dato il via libera nei giorni scorsi al decreto legislativo del governo che ridisegna i collegi elettorali in base al taglio dei parlamentari – da 945 a 600 (400 alla Camera e 200 al Senato) e alle regole imposte dall’attuale legge elettorale.

La nuova mappa, predisposta da una Commissione tecnica, era stata approvata dal Consiglio dei ministri senza apportare modifiche il 25 novembre. La modifica geografica dei collegi si è resa necessaria per dare attuazione alla legge sulla riduzione dei numeri dei parlamentari a seguito del referendum costituzionale.

Risulta che le Commissioni abbiano chiesto solo alcune modifiche per tre collegi uninominali nella regione Lazio e che siano state espresse raccomandazione per la minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia mentre, per ciò che riguarda il Piemonte nessuno abbia sollevato obiezioni di sorta.