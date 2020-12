70 studenti prendono parte al concorso “Poster per la Pace”, promosso dal Lions Club Carrù-Dogliani

I disegni vincitori della fase locale del “Poster per la Pace”

Malgrado i problemi derivanti dalle limitazioni imposte dal Covid 19, il Lions Club Carrù-Dogliani non è mancato all’appuntamento col concorso del “Poster per la Pace”, che nell’edizione 2020-2021 aveva come tema “La pace attraverso il servizio”.

Vi hanno potuto partecipare studenti che al 15 novembre 2020 avevano compiuto 11, 12 o 13 anni.

Al concorso hanno preso parte 70 ragazzi delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado di Dogliani e Farigliano dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi”, retto dalla dirigente Elena Sardo.

Quindi è stato compito della Giuria del Lions Club Carrù-Dogliani - presieduta dalla presidente Carla Blengio e dai Lions, Ivano Dho, Romana Gaiero e Paolo Navello - scegliere i migliori: ovvero quelli di Adam Gaoui della Scuola secondaria di primo grado di Dogliani, classe IIB e Arianna Testa della Scuola secondaria di primo grado di Farigliano, classe IIE. Insegnante, per entrambi, la professoressa Loredana Alberto.

"A questa edizione del “Il poster per la Pace” – hanno spiegato l’officer distrettuale Rossella Chiarena e la presidente Carla Blengio – abbiamo apprezzato particolarmente la partecipazione al concorso dei ragazzi, che si sono prestati con impegno a produrre gli elaborati, nonostante la situazione di emergenza massima dovuta al covid 19, e siamo molto orgogliosi del fatto che entrambi i disegni si siano collocati tra i primi dieci a livello distrettuale, su 84 disegni pervenuti Distretto Lions 108 Ia3, di cui fa parte il Lions Club Carrù-Dogliani. Distretto che comprende l’area tra il Piemonte sud occidentale e la Liguria di ponente, con la presenza di 61 Lions Club".