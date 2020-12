Bra, la scuola media Piumati resiste all’emergenza con un insegnamento all’avanguardia

In un periodo complesso per il mondo della scuola, la media “Piumati” dell’IC Bra 1 non rinuncia all’approfondimento didattico. Tutte le classi prime hanno concluso due laboratori programmati nel Piano annuale delle attività, attuati grazie alla possibilità di frequenza per le classi prime.



L’alfabetizzazione digitale ha permesso a tutti di imparare a utilizzare al meglio gli applicativi di “Google suite for education”: la posta istituzionale, un mezzo molto “adulto” di comunicazione, il foglio di scrittura, le presentazioni, la Classroom, ambiente virtuale di apprendimento anche a distanza.



Grazie alla presenza del laboratorio mobile dotato di 27 Pc, acquistati grazie a un progetto che ha dato accesso ai Fondi europei PON, i ragazzi hanno potuto sperimentare l’uso degli strumenti che fanno da supporto a una didattica che concilia tradizione ed innovazione.



Anche i docenti stanno proseguendo la loro formazione capillare e puntuale sulla didattica digitale, al fine di interagire con gli allievi, utilizzando le Classroom virtuali.



Terminato questo percorso, i ragazzi delle prime si sono dedicati al “Metodo di studio”, un corso che offre spunti per individuare il proprio stile di apprendimento e imparare - o consolidare - a piccoli gruppi strategie differenti di organizzazione del proprio tempo e per uno studio più mirato e consapevole.



L’interattività fra i ragazzi a scuola ed i compagni in collegamento on line da casa (per motivi di salute) è stata un valore aggiunto dinamico e divertente.



Adesso speriamo nel rientro in classe per le seconde e le terze, per continuare la didattica al mattino e i laboratori di potenziamento al pomeriggio, in particolare per le classi terze che avranno la possibilità di approfondire le materie caratterizzanti l’indirizzo della scuola secondaria prescelta: scrittura, disegno tecnico, informatica, lingue straniere.





