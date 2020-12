Confesercenti Cuneo sostiene la terza edizione de “un Premio alla Buona Volontà”

“Anche Confesercenti è tra gli enti che sostengono con il suo patrocinio, la terza edizione de “un Premio alla Buona Volontà”, che anche quest’anno sarà assegnato a personalità illustri che si sono distinti per il loro operato in diversi ambiti: dal sociale alla moda, passando per l’imprenditoria, fiore all’occhiello del nostro territorio”.

Ad annunciare la terza edizione de “un Premio alla Buona Volontà”, è Nadia Dal Bono, direttore generale Confesercenti Cuneo. L’evento si svolgerà a porte chiuse - nel rispetto della normativa anti Covid - giovedì 17 dicembre alle ore 15, a Borgo San Dalmazzo, nella sede AICAS UCEPI.

“Anche per questa particolare edizione saranno molti i premiati, scelti da una prestigiosa giuria”, spiega Dino Rossetti, no­­to nel capoluogo e non solo come “Nonno curioso”, presidente dell’Aicas (Asso­ciazione in­ter­scambi culturali, artistici e so­ciali) e dell’Ucepi (U­nio­ne cittadini esperti professionisti internazionali). “Il premio - sottolinea Rossetti - è nato per ringraziare tutti coloro che, con il loro lavoro, hanno reso grande e fatto conoscere al mondo il nostro territorio”.

“Sicuramente - conclude il direttore generale Confesercenti Cuneo, Nadia Dal Bono - il premio porterà fortuna a chi lo ha ricevuto, nella consapevolezza che con la buona volontà, si possono superare tanti ostacoli e momenti di difficoltà, come quelli che purtroppo stiamo vivendo”.

I PREMIATI

Sociale

Giovanni Milano, medico chirurgo, direttore sanitario R.S.A., responsabile dei gruppo C.1.5.0.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) di Cuneo.

Stefano Avanzini, brigadiere capo qualifica speciale dell'Arma dei Carabinieri (a riposo), volontario del gruppo C.I.S.0.M. di Cuneo, impegnato in eventi di soccorso e assistenza in caso di calamità naturali e per eventi collegati all'emergenza Covid-19.

Comunicazione

Luisella Mellino, editore di Radio Piemonte Sound, giornalista speaker, organizzatrice e coordinatrice di eventi.

Barbara Pasqua, presidente della cooperativa giornalistica "More News", direttore dei quotidiani online editi dalla cooperativa, tra cui Targato CN.

Simone Gilardi, giovane regista e fotografo emergente. Oltre a fotografare e filmare la natura, ha diretto il videoclip "Bagagli a mano" di Benny Curti.

Musica

Alex D'Herin, cantautore torinese, propone li suo personale repertorio ripercorrendo la tradizione musicale.

Benny Curti, giovane cantautrice saviglianese. Ha partecipato a “il Nostro Festival 2019”.

Arte

Riccardo Balestra, pittore di Castelletto Stura, si sente un artigiano della pittura. Da anni stupisce con le sue opere.

Amelia Perrone, pittrice calabrese, ha partecipato e vinto il primo premio Mostra internazionale d'Arte "O Femmi-nin" a Parigi.

Moda

Marina Garau, direttrice artistica del Barolo Fashion Show. Ideatrice del progetto “Cicatrici - I segni della vita”.

Imprenditoria

Domenico Massucco, titolare e fondatore di Pasta Alfieri, primo pastificio italiano interamente dedicato a valorizzare la tradizione della pasta langarola.

Giuseppe Colletti, chef di Imperia, docente di cucina in una scuola profassionale. Ha messo a disposizione le sue conoscenza culinarie tramite un gruppo su Facebook.

Francesca Raineri, titolare dell'erboristeria distilleria Artemy di Vinadio, eccellenza artigiana del Piemonte. Con la sua passione per le piante e le tecniche fitoterapiche, lavora valorizzando i prodotti e le tradizioni del territorio.

Beppe Sacchero, titolare dell'omonima pasticceria/gelateria di Canale. Realizzatore del dolce “Ro.La.* che racchiude in sé l'eccellenza dei prodotti del territorio di Langa e Roero, ideato dallo scrittore Mauro Rivetti.

Sport

Elisa Rigaudo, donna, mamma ed ex atleta realizzata. Di Robilante, è la seconda marciatrice italiana più titolata ai campionati italiani assoluti.

Lorenzo Romano, fondista di Demonte, tesserato C.S. Carabinieri. Medaglia di bronzo ai campionati italiani di sci di fondo del 2020, campione italiano U23, fa parte della squadra olimpica Milano-Cortina 2026.

Arianna Barale, 13 anni, di Borgo San Dalmazzo, è campionessa del motosport 2019 e unica donna a partecipare al Civ PreMoto3.

Cultura

Mauro Rivetti, scrittore albese, autore di romanzi gialli, tra i quali "Alba di un delitto" e "Tartufi e delitti", dove vengono raccontati e valorizzati i paesaggi di Langa e Roero. Libri che destano molto interesse tra gli amanti

del genere thriller.