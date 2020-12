Francesca Hoffmeyer del Liceo Artistico Cuneo vince il concorso di disegno di Cherasco

Francesca Hoffmeyer di Boves, giovane studentessa di 18 anni che frequenta la classe 5a D del Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo è la vincitrice del primo premio dell’8° Concorso nazionale di disegno naturalistico indetto dal Comune di Cherasco.

È stata impegnata nella realizzazione di 12 tavole artistiche raffiguranti il tema “Gli animali domestici della tradizione piemontese” e la copertina del calendario che verrà consegnato ai cittadini cheraschesi.

La cerimonia di premiazione e la mostra espositiva delle opere è prevista per la prossima primavera per l’emergenza sanitaria.

Da alcuni anni la Città di Cherasco pubblica per inizio anno un calendario di carattere naturalistico con attinenza all’ambiente del nostro territorio.

Tale calendario è sempre presentato dopo un concorso proposto, in collaborazione con l’associazione “Cherasco Cultura”, il Museo naturalistico “G. Segre” e L’InformaGiovani, a disegnatori naturalistici (giovani, amatori, dilettanti) ed anche a classi dei licei artistici e a scuole di disegno naturalistico.

Le opere dovevano pervenire in originale ed essere realizzate come disegni su supporto fisico con tecniche tradizionali come pastelli, acquerelli, tempere.

Il vincitore del concorso, oltre a ricevere un premio di 1.000 euro, vede i suoi disegni pubblicati sul calendario della Città di Cherasco: per quest’anno è Francesca Hoffmeyer di Boves, brillante studentessa del liceo artistico di Cuneo.

Durante il corso del 2020 Francesca ha conseguito un altro prestigioso primo premio partecipando all’XI edizione del concorso dedicato a Nuto Revelli “Non di solo sport”, sezione grafico artistiche dedicato agli studenti, mentre nel 2019 il suo progetto è stato selezionato tra i primi per l’esposizione all’interno della 450a edizione della Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo.

“Partecipare al concorso è stato stimolante – spiega la studentessa ormai prossima al diploma di maturità -, e ha radicato in me la convinzione che voglio studiare e fare arte per tutta la vita. Il prossimo anno frequenterò l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, dove potrò approfondire quanto mi è stato insegnato e capire quale percorso voglio intraprendere per il futuro”.