Il presidente della Conferenza episcopale albanese ha sconfitto il Covid-19: le felicitazioni di Beppe Ghisolfi

" Lontano dalla mia gente, mi sentivo una testa senza il corpo. Sono lieto di poter celebrare il tempo dell'Avvento in preparazione al Natale assieme alla comunità dei Fedeli e a quanti avvertono la necessità del conforto del messaggio di Dio ", ha dichiarato l'alto rappresentante della Chiesa Cattolica in terra di Albania.

A Monsignor Frendo arrivano le felicitazioni augurali espresse dal Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi e dalla Confederazione datoriale e sindacale delle Piccole e Medie Imprese di ispirazione Cattolica Ivano Tonoli, attraverso cui in più occasioni si sono svolti momenti di incontro con il vertice della Conferenza Episcopale Albanese sui temi dell'educazione civica finanziaria, come strumento di inclusione sociale e di formazione alle corrette decisioni di politica economica, e della fondazione di un'autentica etica del mercato per gestire e ampliare i benefici della transizione capitalista delle economie emergenti le cui fasi di crescita riportano agli anni del primo miracolo italiano.

L'educazione finanziaria trae origine dall'educazione al risparmio che costituisce uno dei pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica di cui nel 2021 ricorre il 130esimo dalla promulgazione della prima lettera Enciclica, la Rerum Novarum (Vento di novità) che fu redatta da Papa Leone XIII, mentre in ottobre la Città francescana di Assisi ha celebrato la promulgazione di "Fratelli Tutti", l'Enciclica post-covid di Papa Bergoglio.