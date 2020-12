La villanovese "Giuggia Costruzioni" acquisisce la "Frantoi" di Genova

La Giuggia costruzioni ha acquisito la genovese "Frantoi", specializzata in sabbia, conglomerati bitumosi e materiali inerti, come riportato questa mattina da "Il Secolo XIX".

"E' stata una trattativa rapida" - commenta l'amministratore delegato Paolo Giuggia della Giuggia costruzioni, raggiunto da noi telefonicamente - "Abbiamo firmato ieri pomeriggio. Siamo soddisfatti, abbiamo già da tempo una seconda sede nell'area genovese e ora abbiamo la possibilità di continuare a lavorare con continuità consolidando la nostra posizione a Genova".

Una notizia importante per Villanova Mondovì dove ha sede ed è nata la ditta nel 1881.

"Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di questa impresa che, anche in questi tempi così complicati, continua ad investire e dare occupazione." - commenta il vice sindaco Michele Pianetta - "Non dimentichiamo, inoltre, l’aiuto che la Giuggia costruzioni ha dato al nostro paese durante il picco della pandemia con la donazione delle mascherine, consegnate a tutti i villanovesi".