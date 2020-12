"Le RSA stanno morendo nella colpevole indifferenza di troppi"

"Che fine faranno le case di riposo?": è una domanda che si stanno ponendo in tanti in questo 2020. L'emergenza sanitaria ha causato un notevole aumento dei costi di gestione delle strutture e parallelamente un grave calo nel numero delle rette. Anche il "Sacra Famiglia" di Mondovì deve fare i conti con questa situazione e oggi, il presidente della struttura, Diego Bottero, scrive: "Che fine faranno le case di riposo? Se non fosse un dramma sembrerebbe una comica nazionale: senza infermieri, senza contributi, senza liquidità in cassa, con personale che supera il numero degli ospiti e che nel comparto pubblico non può che mantenere il posto, con debiti accumulati per Covid-19 e fornitori che giustamente si tirano indietro."

Bottero aggiunge -"È una follia pura. Non esiste una politica socio assistenziale sul territorio, non esiste una vaga idea del futuro, non esiste programmazione. Le fasce più deboli pagano il conto, ma in compenso abbiamo incentivi su monopattini, ristrutturazione casa, e forse faremo i cenoni infra comuni. Non abbiamo un'idea di società, non conosciamo più il valore della solidarietà e dell' impegno verso i nostri anziani. Non possiamo neanche più scendere in piazza per gridare il nostro sdegno perché non abbiamo più voce e il dpcm vieta gli assembramenti. Le RSA stanno morendo nella colpevole indifferenza di molti, di troppi. "